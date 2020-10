COMPETITIESTOP - Niels De Maeyer en Oppuurs vragen meer duidelijkheid om planning op te stellen: “Spelers niet zonder doel laten trainen” Kevin De Munter

13 oktober 2020

23u49 0 Sport in de buurt Na de 2-4 zege bij Kalmthout sloop eerste provincialer FC Oppuurs de top vijf in en kreeg het tegen Zoersel, gedeeld laatste, komend weekend een uitgelezen kans om zijn stijgende vormcurve te bevestigen. Zo leek het althans, want Voetbal Vlaanderen legde de competities in het amateurvoetbal dinsdagavond stil en dus moeten ook de Klein-Brabanders herplannen. Maar er heerst nog veel onduidelijkheid.

“We moeten nog bekijken hoe we onze tijd gaan invullen”, zegt de Maeyer die op 1 oktober met vrouw Dorien ook nog een zoontje, en broertje voor dochter Mona, mocht verwelkomen, Flor. “Donderdag gaat de training nog door, maar voor daarna hoop ik dat er iemand duidelijkheid schept en een inschatting geeft rond wanneer we kunnen hervatten. Als men niet van plan is om voor Nieuwjaar nog te voetballen, heeft het ook weinig zin om de groep wekelijks twee keer te laten opdraven. We hebben allemaal nog een leven buiten het voetbal en een spelersgroep functioneert het best met een doel voor ogen. Eén training in de week gecombineerd met een loop- of fietschema behoort dan zeker tot de mogelijkheden.”

“Oefenmatchen? Ook daar is de timing van belang. Als men kan aangeven dat er binnen drie weken weer gevoetbald kan worden, ben ik absoluut vragende partij om ritme op te doen. Alleen ziet het er momenteel niet naar uit alsof dat het geval zal zijn. Ik ben eigenlijk wat verrast door de drastische aard van de beslissing. Er kon ook nog eerst afgebouwd worden en de clubs nu bijvoorbeeld eerst twee weken met gesloten kleedkamers wedstrijden laten afwerken om daarna te evalueren.”

“Versta me niet verkeerd, de gezondheid gaat voor en aangezien ook alle indoor sportactiviteiten al werden afgelast, valt er wel iets voor te zeggen. Ook voor de leefbaarheid van de kalender is deze beslissing misschien wel het beste. Wij hebben onze vijf wedstrijden afgewerkt, maar pakweg Zoersel kon nog maar twee wedstrijden spelen. Tel daar nog eens tien weken corona bij en wie weet hoe ver de verhoudingen dan uit mekaar zouden liggen.”

“Sportief gezien is het voor ons wel een spijtige zaak omdat ik voelde dat de groep scherp was en zowel de prestaties als de resultaten in stijgende lijn waren. Deze stop komt dus wat ongelegen en het is nog maar de vraag hoe we er uit gaan komen.”