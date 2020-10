COMPETITIESTOP - Greg Vanderidt en Rupel Boom vragen ook stopzetting van competitie in eerste amateurklasse: “Een onwaarschijnlijke beslissing” Kevin De Munter

14 oktober 2020

01u01 0 Sport in de buurt Een monoloog was het bijna, maar er moest Rupel Boom-trainer Greg Vanderidt duidelijk wat van het hart dinsdagavond na de training. Aanleiding was de beslissing van Voetbal Vlaanderen om de competities in het amateurvoetbal stop te zetten. En in het geval van Vanderidt vooral de passage waaruit bleek dat eerste amateurklasse een uitzondering is op de regel en de Steenbakkers komend weekend gewoon de wei in moeten.

“Het is onwaarschijnlijk”, zegt de coach. “Al wie zegt dat de clubs in eerste amateur groot genoeg zijn om zich aan de regels aan te passen, nodig ik uit om eens te gaan kijken in pakweg Wezet of Winkel. Daar kom je terecht in ronduit erbarmelijke omstandigheden. Sommige clubs in tweede amateur staan verder qua voorzieningen. En als we dan praten over gesloten kleedkamers. We trainden vanavond in de regen en sommige van mijn spelers wonen op vijftig kilometer van Boom. Dat is toch niet meer van deze tijd?”

“Verder miste ik vandaag trouwens een trainer en vier spelers omdat ze symptomen vertoonden van het virus. Als daar een iemand van positief test, moeten we allemaal in quarantaine en wordt er sowieso niet gevoetbald komend weekend. Zo zou het moeten allezins, maar in praktijk blijkt dat niet elke club het zo nauw neemt met de voorschriften. Spelers praten graag en blijkbaar zijn er clubs beneden de taalgrens die, ook al testen er mensen positief, het nalaten om over te gaan tot een volledige quarantaine. Dan spreken we niet alleen over competitievervalsing, maar is het ook dweilen met de kraan open wat de bestrijding van het virus betreft.”

“Dat heb ik uit betrouwbare bron, maar op zich zijn het dan nog geruchten. In aanloop naar onze competitieopener tegen Luik ging ik hen twee keer scouten. Daar zat 800 man in de tribune, de linten op de stoeltjes waren weggetrokken dus iedereen zat vrolijk naast mekaar, mondmaskers waren nauwelijks te zien en in plaats van pakweg vuistjes te geven, gaf men er elkaar doodleuk een kus op de wang. Met alle respect, maar waar zijn we dan mee bezig? Komend weekend ontvangen we Francs Borains. Dat is gewoon spelen met onze gezondheid en onverantwoord. Ik ben vijftig jaar en voel me goed momenteel, maar is er dan echt een persoonlijk drama nodig om iemand een beslissing te doen nemen?”

Niet hypocriet

“En dat gaat dan in ieders belang, want ik wil ook niet hypocriet doen. Daags na de bekeroverwinning tegen City Pirates wees mijn vrouw me op foto’s die in de krant waren verschenen. De spelersgroep was na het behalen van de kwalificatie uitzinning van vreugde. We vlogen elkaar in de armen en meteen na de wedstrijd kwamen er ook nog geen mondmaskers aan te pas bij de viering. Dat was ongepast en ik ben helemaal niet fier op die foto’s. Het was een moment van pure adrenaline, maar eigenlijk gingen we daar grondig in de fout en verdienen we allemaal een boete van tweehonderdvijftig euro. Ik bekijk het even heel zwart-wit, maar eigenlijk moeten we in de huidige situatie, waarin het virus aan kracht wint, tegen onszelf worden beschermd. Mijn voorstel? Al zeker tot Nieuwjaar stoppen met voetballen. Dat is een moeilijke stelling voor een voetbaldier zoals ikzelf, maar volgens mij heeft het weinig zin om voort te doen.”

“En als de voetbalbond dan toch zo graag wil dat we voetballen zoals de profclubs in 1A en 1B, moeten ze ons ook maar voorzien van de nodige tests en ze zelf bekostigen. Anders kost het ons al snel 1500 euro per testsessie en dat kunnen wij geen weken of maanden aan een stuk betalen. Maar half december ontmoeten we Eupen in het kader van de beker van België. Ik kan je garanderen dat ze hier dan wel zullen staan om ons te testen!”

“De bondsinstanties stuurden na de mededeling van Voetbal Vlaanderen een mail naar de clubs in eerste amateur met de vraag wie wil voortdoen en voor ons hoeft het niet in deze omstandigheden. Maar andere clubs willen wel doorgaan omdat ze op die manier inkomsten blijven genereren om hun spelers met profcontract te kunnen betalen. Zoals zo vaak is er dus geen eensgezindheid en zo komen we geen stap verder. Het enige wat we kunnen doen is hopen dat iemand de komende dagen het lef heeft om een duidelijke standpunt in te nemen.”