Coach Stefan Van Der Bauwhede ziet Sportief Rotselaar eerste topper winnen: “Dit seizoen bevestigen” Stijn Deleus

11 oktober 2020

20u48 0 Sport in de buurt De concurrentie is er niet minder groot op geworden, maar toch wordt ook Sportief Rotselaar een te duchten kandidaat voor de promotieplaatsen in tweede A. Dat bewees het in de topper van gisterenavond door tegenstander ERC Hoeilaart met 2-1 opzij te zetten. De troepen van coach Van Der Bauwhede staan nu derde in de rangschikking.

Een derde plaats, dat is exact waar Rotselaar vorig seizoen is geëindigd in tweede provinciale, terwijl het toen lange tijd op kop had gestaan. “In die zin heeft corona ons een beetje genekt, want net ervoor lieten we drie verliesmatchen op rij noteren”, kijkt Stefan Van Der Bauwhede nog even achterom. “Opeens stonden we dus derde met een achterstand van twee punten op Houtem-Oplinter en Veltem en dan viel het doek over de competitie. Een spijtige zaak natuurlijk, want het is al heel lang geleden dat deze club nog eens hoger heeft gespeeld. We willen op termijn ook echt heel graag naar eerste provinciale. Toen ik vorig seizoen met een achttal jongeren overkwam van de B-ploeg, hebben we met het bestuur ook een plan opgesteld dat ons binnen de drie à vier jaar naar dat beoogde doel moet leiden. Misschien is het achteraf gezien beter geweest dat het niet meteen in het eerste jaar gebeurde, anders bestond het gevaar dat we flink wat leergeld moesten betalen.”

Bevestigen

“Dit seizoen zal het er in de eerste plaats op aankomen om te bevestigen, want zoals iedereen weet, is dat altijd het moeilijkste in de sport”, weet de T1. “Het wordt er ook niet makkelijker op als je ziet hoe Herent en Elewijt zich versterkt hebben, terwijl Baal de verrassende leider is met een knappe 15 op 15. Voor ons was Hoeilaart een eerste goede test, eentje waarbij we absoluut op de afspraak moesten zijn om de trein niet te missen bovenaan de rangschikking.”

Bibbergeld

De ploeg ontgoochelde niet, al betaalde het in de slotfase dan flink wat bibbergeld. “Eigenlijk was dat nergens voor nodig, temeer omdat we de hele tweede helft tegen tien bezoekers speelden”, analyseert Van Der Bauwhede. “In principe hadden we van meet af aan controle over de wedstrijd, al duurde het een twintigtal minuten voor we dat overwicht in cijfers konden omzetten. Kort voor rust viel Hoeilaart dan met tien en daar hebben we het toch zichtbaar moeilijk mee gehad. We gingen zelfs met een 1-1-stand rusten, maar iets voor het uur kwamen we alsnog 2-1 voor. Op dat moment zouden we zo’n match rustig moeten kunnen uitspelen, al was er dat ditmaal dus niet bij. Maar goed, ik onthoud vooral het positieve. De 11 op 15 is een feit en met zulke cijfers kunnen we met een gerust gemoed naar de topmatchen tegen Herent en Elewijt toewerken.”