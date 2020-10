Coach Regi Van Acker analyseert bekeruitschakeling FCV Dender: “Ons onvoldoende volwassen getoond” Jan Van Lijsebeth

11 oktober 2020

19u26 10 Sport in de buurt Eerstenationaler FCV Dender zag op derdenationaler Olsa Brakel een mooie affiche tegen een eersteklasser door de neus geboord (2-0). De thuisploeg toonde zich vooral gretiger dan de blauwhemden en gaat niet onverdiend in de trommel met de topklassers.

Dender kan zich nu op de competitie concentreren, maar coach Regi Van Acker had het toch liever anders gezien. “Het is voor de club een spijtige zaak dat er geen topaffiche inzit tegen een eerstenationaler”, zegt de Waaslander. “Ik ben ontgoocheld over de manier waarop we ons in Brakel presenteerden. We toonden ons niet volwassen genoeg. Brakel diste als het ware “boerenkoolvoetbal” op met de lange bal naar voren, maar dat is het goed recht van de thuisploeg. We stelden daar veel te weinig tegenover. We lieten ons in het duw-en trekwerk aftroeven en ons al te gemakkelijk opzijzetten. Het eerste tegendoelpunt illustreert dat. Niemand greep in, toen een Brakelse speler op de flank op snelheid doorging en Nelis het openingsdoelpunt op een schoteltje aanbood. Het probleem was dat mijn spelers onvoldoende hun lichaam zetten.”

Dender dwong wel wat kansen af, maar het gecreëerde doelgevaar was niet voldoende om een zege te kunnen rechtvaardigen. “Op een aflegger van Esteban Casagolda werkte Joachim Ngongo in de eerste helft met de borst af, maar hij kende geen succes”, geeft Van Acker aan. “Na de rust was er een open kopkans voor Kenneth Houdret, die naast ging. Een ingestudeerde vrijschop van Jonny Rowell miste eveneens de goede richting.”

Gebrek aan matchritme geen excuus

Het gebrek aan matchritme als gevolg van de uitgestelde competitiewedstrijden wil Van Acker niet als excuus inroepen. “We hebben scherp getraind en waren er klaar voor. Met de vele ervaren spelers in de ploeg hadden we een ander figuur moeten slaan. Het is niet alleen met technische kwaliteiten dat je een wedstrijd wint. Dit is een goede les in het vooruitzicht van de eerste competitiewedstrijd op Patro Eisden Maasmechelen. Op Limburgse bodem zullen we volgend weekend uit een ander vaatje moeten tappen.”

Nog dit: Antoine De Bodt en Sam Valcke ontbraken. De eerste had te veel last aan de knie en de spits blijft sukkelen met de adductoren.