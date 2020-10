Coach Koen Vanden Houten mist start met SV Sottegem: “Al twee doelmannen minder” Kristophe Thijs

08 oktober 2020

12u45 0 Sport in de buurt Na amper vier speeldagen kon SV Sottegem nog maar één overwinning optekenen. Nochtans werd de ploeg bij aanvang van het seizoen door vele concurrenten aangeduid als titelfavoriet. Het kalf is natuurlijk nog lang niet verdronken, maar het mag duidelijk zijn dat coach Koen Vanden Houten het tij op korte termijn moet zien te keren als Sottegem mee wil strijden voor de prijzen. Ook in doel knijpt er een schoentje. “Want we moeten het met twee doelmannen minder doen”, weet coach Vanden Houten.

Bij aanvang van het seizoen leek er geen vuiltje aan de lucht. Het ervaren sluitstuk Andres Meerman zou opnieuw het Zottegemse doel verdedigen tot bleek dat de combinatie van het voetbal met zijn professionele en private activiteiten nu langer mogelijk was. Meerman besloot de handschoenen aan de haak te hangen en met Gregory De Boel vond de club bij Dikkelvenne een waardige vervanger. Maar recent lekte uit dat ook De Boel het voor bekeken houdt bij Sottegem. Een motivatieprobleem zou aan de oorzaak liggen. “En dus moet ik het met twee doelmannen minder stellen en krijgt Senne Schokkaert momenteel alle vertrouwen”, geeft coach Vanden Houten aan. Of zijn club nog op zoek is naar een bijkomend sluitstuk is momenteel koffiedik kijken.

Vierkant

Feit is dat het geen eenvoudige opgave is voor een jonge doelman als Schokkaert, die momenteel moet meedraaien in een elftal dat de laatste weken vierkant draait. Tegen staartploeg Gijzel-Oosterzele mocht hij afgelopen weekend vier keer de bal uit het net gaan halen. “We moeten niet rond de pot draaien, maar de ploeg zit in een vormdip. Te veel spelers halen niet hun normale niveau en dat zorgt voor een vertrouwensprobleem. Ik zie te veel jongens tegen zichzelf voetballen”, aldus een eerlijke Vanden Houten.

Strijdvaardig als hij is, blijft de Zottegemse coach niet bij de pakken zitten. “Als zaterdag voor eigen volk tegen Kluisbergen de bal er na vijf minuten invliegt, kan de trein vertrokken zijn. Voetbal is een eigenaardig spel. In onze laatste voorbereidingsmatch spelen we nationaler Stekene als het ware van het kastje naar de muur. Die ploeg staat nu wel bovenaan het klassement, terwijl wij amper vier punten sprokkelden. Moeilijk te verklaren, al is het duidelijk dat ons niveau dringend moet worden opgekrikt. We brengen veel te weinig voor een ploeg met onze kwaliteiten”, meent Vanden Houten.