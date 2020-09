Coach Johan Devoghel (Lindemans Aalst): “Op kwaliteit staat geen leeftijd” Dominic Beckx

25 september 2020

19u40 0 VOLLEYBAL Na zeven maanden zonder officiële wedstrijden is men bij Lindemans Aalst bijzonder blij dat er weldra weer gevolleybald kan worden in thuishaven Schotte. Dat het bestuur en entourage ondanks de Coronacrisis niet stilgezeten heeft, bleek op de jaarlijkse ploegvoorstelling van de Oost-Vlaamse Liga A-club. Met een jonge maar talentvolle kern gaan de Ajuinen ook dit seizoen weer de strijd aan met favorieten Roeselare en Maaseik.

Volgens CEO Pascal Debels valt de financiële impact van de Coronacrisis voor zijn club nog goed mee.

“Zoals in alle sectoren is het onduidelijk wat de toekomst zal brengen, maar ons budget is nagenoeg hetzelfde gebleven”, licht Debels toe. “Het doet ons plezier dat geen enkele sponsor is afgehaakt. Sommige sponsoren iets minder, andere wat meer. Langs de andere kant verwacht ik dat onze inkomsten door de verschillende veiligheidsmaatregelen wat minder zullen zijn en de kosten wat hoger. We werken achter de schermen echter keihard om alles rond te krijgen. We hebben ook de voorbije maanden niet stilgezeten. Onze eigen app, beschikbaar op Android en IOS, kreeg een update. Daarnaast kwam er in de Korte Zoutstraat een clublokaal dat we bijvoorbeeld gebruiken om te vergaderen, een privé-initiatief van sportief manager Alain Cammaert. Ook nieuw is de fusie met Kangoeroes Aalst voor wat betreft de jeugdwerking. Met de verhuis naar Schotte ontbrak er iets voor een club als Aalst. Als club in Liga A kan je het niet veroorloven om geen deftige jeugdwerking te hebben.”

Coach Devoghel: “Waarom niet voor titel gaan?”

Op sportief vlak nam Aalst afscheid van de helft van zijn kern. Blikvanger bij de nieuwkomers is ongetwijfeld Red Dragon François Lecat. Met middenman Wout D’Heer, op het verlanglijstje van meerdere clubs, en de beloftevolle hoekspeler Robbe Van de Velde haalden de Ajuinen twee Belgische én getalenteerde jongeren binnen. Andere nieuwkomers zijn de Tsjechische opposite Matej Smidl, de Italiaanse spelverdeler Francesco Zoppellari en de Franse receptie-hoekspeler Danny Poda. Samen met blijvers Jeroen Oprins, Simon Van de Voorde, Seppe Van Hoyweghen, Jakub Rybicki, Twan Wiltenburg en Tim Verstraete zijn het de effectieven waarover coach Johan Devoghel beschikt.

“Sinds dinsdag missen we op training wel onze youngsters, Wout en Robbe. Ze vertrokken met de nationale U20-ploeg naar het EK in Tsjechië”, zegt de 38-jarige Devoghel die aan zijn achtste seizoen als hoofdcoach begint. “Als je wil werken op automatismen, is het uiteraard niet fijn om spelers te moeten missen. In de oefenwedstrijden presteerden we wisselvallig. We wisselden hoge toppen af met diepe dalen. In de oefenwedstrijd tegen Roeselare bijvoorbeeld haalden we gedurende anderhalve set een niveau dat we vorig seizoen nooit gehaald hebben. Die wisselvalligheid gaat samen met de jeugdigheid van de groep. Met een meer ervaren team kan je makkelijker terugvallen op een basisniveau. Als je spreekt over ervaring, kijken we bij ons naar Simon Van de Voorde en François Lecat. De rest is een pak jonger. De gemiddelde leeftijd is 22 jaar, maar op kwaliteit staat geen leeftijd. Bovendien is de groep gretig en er wordt hard gewerkt. We zijn ambitieus. Waarom dus niet voor het hoogste, de kampioenstitel, gaan?”

Competitieopener tegen Menen

Aalst opent de competitie op zaterdag 3 oktober voor eigen publiek tegen het Menen van coach Frank Depestele. De wedstrijd start om 19.30 uur en dat zal het geval zijn voor alle competitiewedstrijden. Uiteraard zal alles volledig coronaproof verlopen. De club kreeg van de stad Aalst het akkoord om 600 toeschouwers toe te laten. Het is nog even wachten op de toelating op federaal niveau. De voorrang wordt gegeven aan abonnees, VIP’s, sponsors en medewerkers. Aankoop van losse tickets is voorlopig nog niet mogelijk.