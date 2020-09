Coach David Gevaert (SK Deinze): “Waarde van één speler van Lommel hoger dan totale budget van onze club” Hans Fruyt

25 september 2020

18u55 0 Sport in de buurt Schuiven met trainingen! Dat was deze week bij SK Deinze aan de orde. Onder meer door de verplichte coronatesten. Vanmiddag waren de uitslagen bekend, na de middag werd getraind. Zondag trekt oranje-zwart naar SK Lommel. Of de inhaalmatch bij Westerlo volgende woensdag kan doorgaan is niet duidelijk.

Vandaag sijpelde het nieuws door dat Westerlo op eigen initiatie de hele spelersgroep in quarantaine plaatste. Tot volgende dinsdag. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat de inhaalmatch van woensdag 30 september kan doorgaan. “Als dat zo is zou ik dat graag snel weten”, reageert trainer David Gevaert op het nieuws vanuit het Westelse Kuipje. “We trainen al de hele week in functie van drie wedstrijden op acht dagen. Bij onze trainingen moeten we altijd met de periodisering rekening houden, maar dat is niet eenvoudig als het wedstrijdschema steeds opnieuw wordt aangepast.”

Westerlo telde deze week twaalf besmettingen. Deinze heeft er twee. Alle andere spelers en stafleden testten negatief. Zodat de match bij Lommel zondagnamiddag gewoon kan doorgaan. Trainer David Gevaert zag de partijen van de Noord-Limburgers tegen zowel Club Brugge NXT, Seraing, Lierse Kempenzonen als RWDM. “Lommel heeft na de overname door Manchester City veel potentieel”, weet Gevaert. “Een hele goeie ploeg. Ze beschikken zelfs over een speler van vier miljoen euro die Lommel de voorkeur gaf op Club Brugge (Manfred Ugalde uit Costa Rica, red.). Inderdaad, die ene speler kost meer dan het totale budget van SK Deinze. Lommel haalde ook Stijn Wuytens, voor de neus van enkele Belgische eersteklassers. Hij speelde vorig seizoen nog Europa League met AZ. Vorig weekeinde zat hij, na letsel, op de bank. Ik verwacht hem tegen ons aan de aftrap.”

Gevaert moet het team dat twee weken geleden RWDM met het kleinste verschil klopte wijzigen. Raphael Lecomte is ziek, net als invaller Bafode Dansoko. Mehdi Tarfi is nog niet wedstrijdfit, Viktor Boone blijft in de ziekenboeg. Nieuwkomer Seth De Witte komt voor het eerst in de kern. Doelman Tom Vandenberghe (adductoren) hervatte, maar na twee weken inactiviteit komt de partij bij Lommel nog te vroeg.

Selectie: Dutoit, De Looze, De Schutter, Blondelle, Vansteenkiste, Le Postollec, De Witte, Challouk, Van Walle, Staelens, Mertens, Schils, De Greef, El Banouhi, De Belder, Vargas, Neto, Van Rie of Vandenberghe.