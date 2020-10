Coach Bart Van Renterghem (Eendracht Aalst): “Slechter kan je de competitie niet aanvatten” Jan Van Lijsebeth

04 oktober 2020

19u12 0 Sport in de buurt Eendracht Aalst startte de competitie in tweede nationale B met een valse noot. De Ajuinen leden op de bescheiden nieuwkomer KVC Houtvenne een 2-1-nederlaag. Ze waren totaal niet bij de les, want vanaf de eerste minuut waren ze op achtervolgen aangewezen. “Slechter kan je de competitie niet aanvatten”, zei de Aalsterse coach Bart Van Renterghem.

Ignazio Cocchiere maakte de vroege achterstand nog wel ongedaan en Miguel Cobos Copado kwam dicht bij de winninggoal, maar het was de thuisploeg die op een zeldzame counter Aalst nekte. Coach Van Renterghem zag de gemiste start met lede ogen aan. “We waren gewoon niet wakker bij de aftrap, want we slikten meteen een vermijdbaar tegendoelpunt. Er werd onvoldoende druk op de bal gezet. We verloren te veel duels en waren te laat op de tweede bal. We waren te onrustig in balbezit en bij balverlies. We acteerden te nerveus, ook wanneer we na de rust op de helft van de tegenstander voetbalden. We creëerden wel wat doelkansen, maar kenden een terugval, waarna de fatale tweede tegengoal viel.”

Bij Eendracht ontbraken de ervaren middenvelders Samuel Fabris en Gianni De Neve. “De laatste voelde zich bij de opwarming misselijk. Het middageten moet hem blijkbaar misvallen zijn. Fabris liep op training een spierschuertje op, waarvan hij intussen hersteld is, maar de medische staf wilde geen risico met hem nemen. Onze kern is immers breed genoeg om zijn afwezigheid op te vangen, al misten we een aanjager zoals de Waal op het middenveld.”

Maarten Tresignie mocht op een verdienstelijke partij terugblikken, maar de youngster was begrijpelijk zeer ontgoocheld. “Het is niet te geloven dat we niet klaar waren voor de competitiestart”, zei de middenvelder. “Na twee uitgestelde wedstrijden keek iedereen hier zo naar uit en na één minuut stonden we al op achterstand. Wat er fout liep, is moeilijk te verklaren. Na de rust had ik nochtans het gevoel dat er puntenwinst inzat, maar het doelpunt viel aan de overkant. Dit moeten we zo snel mogelijk vergeten en ons focussen op de eerstkomende opdracht nu woensdag in Overijse tegen Pepingen-Halle. Het voordeel van een midweekmatch is dat we al na drie dagen de kans krijgen om ons te herpakken.”