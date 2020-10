Coach Bart Deketelaere (Pervol Ruiselede): “Mik bij mijn trainersdebuut op plaats tussen zeven en tien” Hans Fruyt

08 oktober 2020

14u32 0 Sport in de buurt De kalendermaker zorgde ervoor dat Pervol Ruiselede twee maal in vijf dagen Knack Roeselare B moest bekampen. Twee keer was Roeselare foutloos, maar in de bekermatch van woensdagavond kon Ruiselede het spannender maken.

In de openingsmatch van de competitie in tweede nationale B verloor Pervol op Schiervelde met 25-15 en twee maal 25-19. Woensdagavond stond, in een andere competitie, de terugwedstrijd op het programma. Knack Roeselare B haalde het opnieuw zonder setverlies: 19-25 en twee keer 23-25. “Vorige week zaterdag was Roeselare een stuk sterker”, geeft coach Bart Deketelaere toe. “De thuisploeg kon toen over Stijn Dejonckheere beschikken. In de wedstrijd in het kader van de voorronde van de Beker van België ontbrak Dejonckheere bij Roeselare. Dat was duidelijk, maar ook wij deden het beter. In de tweede en derde set waren er voor ons momenten die we jammer genoeg niet hebben gegrepen. We waren altijd op achtervolgen aangewezen, maar we dwongen kansen af om het de bezoekers nog moeilijker te maken.”

Wat in het competitieduel niet het geval was. Voor Bruggeling Deketelaere waren het de eerste twee partijen als coach van een seniorenteam. “Ik heb zelf altijd gespeeld”, verduidelijkt de Pervol-coach. “Op diverse niveau’s bij Olva Brugge, Maldegem, Bredene, met Lendelede in de Liga B, daarna Torhout en opnieuw bij Olva Brugge. Na een jaartje zonder volley kreeg ik de kans coach te worden bij Pervol Ruiselede. Een kans die ik probeer te grijpen. Zaterdagavond spelen we thuis tegen Packo Zedelgem. Vooraf zien we dit als een haalbare kaart want het is een van de nieuwe ploegen in tweede nationale. We zouden onze eerste punten moeten kunnen pakken. Bij mijn debuut als trainer mik ik op een rustig seizoen. Vijfde of zesde zal te hoog gegrepen zijn. Finishen tussen plaats zeven en tien moet binnen onze mogelijkheden liggen.”

Coach Deketelaere hoopt dat hij tegen Zedelgem – door een coronabesmetting bij Kruikenberg Ternat werd de openingsmatch van Packo naar een latere datum verschoven – een beroep zal kunnen doen op Michiel Vandenberghe. Door een hamstringsletsel miste de kapitein de dubbele confrontatie met Knack Roeselare B.