Coach Alan Haydock lovend over zijn ploeg KVK Ninove: “Leidersplaats niet gestolen” Kristophe Thijs

30 september 2020

20u25 0 Sport in de buurt De Ninoofse T1 Alan Haydock loopt als een tevreden coach rond. Hij zag zijn ploeg met twee overwinningen aan de competitie beginnen en kreeg de leidersplaats als beloning. Met een verplaatsing naar Menen staat zondag opnieuw een haalbare kaart op het programma van de groenhemden, maar Haydock houdt de voetjes op de grond. “Gemakkelijk bestaat niet in deze reeks”, weet de voormalige profvoetballer.

Haydock geeft toe dat hij na de voorbereiding van zijn ploeg best met wat vraagtekens zat. “We zijn door de coronaproblematiek tot drie keer toe moeten herbeginnen met trainen. Dat werkte uiteraard verstorend en zorgde voor wisselvallige resultaten, mede door het blessureleed waarmee we kregen te maken. De verloren bekermatch moesten we altijd winnen, maar drie foutjes werden er onverbiddelijk afgestraft. Het was een belangrijke les geweest voor mijn jongens die twee keer op rij promoveerden”, vertelt Haydock.

Volwassen

De sterke prestatie in de openingsmatch bij het sterke Zwevezele deed alle Ninoofse twijfels plots als sneeuw voor de zon smelten. “Ik zag er een heel volwassen ploeg. De jongens stonden er gewoon. Akkoord, de efficiëntie is nog een werkpunt, maar we maakten geen fouten en zag een evenwichtig geheel. De winst op Zwevezele werkte bevrijdend en zorgde voor een mentale boost. Die lijn trokken we afgelopen weekend door tegen Gullegem. Van die 6 op 6 hebben we geen punt gestolen. We beschikken over kwaliteit, maar zetten daar ook fysieke paraatheid tegenover. Dat laatste is niet vanzelfsprekend met wel wat dertigers in de ploeg. Op dit niveau zijn de details belangrijk en dat hebben mijn jongens goed opgepikt”, aldus Haydock.

Favorietenrol

Als leider kruipt Ninove meteen in een favorietenrol, maar coach Haydock blijft realistisch. “Met Menen trekken we naar een ploeg die een 1 op 6 liet optekenen en dan verwacht iedereen van de leider dat we deze klus ook makkelijk zullen klaren. Maar op dit niveau bestaat gemakkelijk echt niet. Dat zal zondag niet anders zijn, want de West-Vlamingen snakken naar een driepunter. Van onderschatting mag met andere woorden geen sprake zijn. We moeten even waakzaam en attent zijn als de voorbije wedstrijden. Het schip dit seizoen veilig in de haven krijgen, is het eerste doel. De rest zien we wel”, besluit de Ninoofse T1 die kapitein Yves Bellon zal moeten missen wegens een contractuur.