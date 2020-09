Clem Scherpenheuvel begint dit weekend aan nieuw seizoen: “We weten niet wat ons te wachten staat” Erik Vandeweyer

30 september 2020

10u24 0 Sport in de buurt Zaterdag begint Clem Scherpenheuvel aan het nieuwe kampioenschap met een verplaatsing naar Hades Hasselt. Noodgedwongen zal het voor de club opnieuw een overgangsjaar worden. De klassieke gevolgen van corona waren ook onder de basiliek voelbaar, maar Clem ondervond nog andere nadelen.

Coach Christoff Janssens weet niet goed wat hij de komende maanden mag verwachten. “Sportief schat ik de ploeg ongeveer even sterk in. Lode Uyttebroeck en Jente Celis stopten. Het was hun keuze en ik vond dat jammer. Op een persoonlijke beslissing kan ik echter niets aanmerken. Ze blijven altijd welkom. Jasper Verbeeck trok naar Leuven. Daartegenover staat dat Jan Hermans er een jaartje bij zal doen als centerspeler. Vincent Van Haver zal als vervanger van Celis meer speelminuten krijgen. Seppe Reeckmans komt over de B-ploeg. Seppe werd opgeleid door Aarschot. Oostende toonde ooit interesse, maar finaal sloeg hij andere wegen in. Vier jaar bleef hij inactief. Je merkt dat Seppe technisch sterk is. Het ontbreekt hem enkel nog aan speelritme.”

Geen transfers

Van echte transfers was echter geen sprake. Christoff Janssens legt uit. “Corona had onverwachte gevolgen. Financieel komt alles wel in orde. We hebben trouwens sponsors en bij Clem heeft men enkele jaren geleden de les wel geleerd. We ondervonden wel problemen om transfers te doen. Van maart tot juli heb ik geen enkele potentiële nieuwe speler persoonlijk kunnen spreken. We stonden dicht bij de komst van Thierry Cools. Thierry moet echter in shiften werken en vond met Boom een club dichter bij huis.”

Veel vraagtekens

Christoff Janssens beseft dat het een merkwaardige competitie zal worden. “We weten niet wat ons te wachten staat. Ik hoop dat we geen situaties zullen meemaken zoals dat vorig seizoen het geval. Mol degradeerde toen, hoewel ze nog alle behoudskansen hadden. Vukovic is al twee keer in quarantaine geweest. Zijn tests waren negatief, maar hij kon niet trainen. Brussel kan ik bijvoorbeeld in lockdown gaan, maar Antwerpen niet. Indien ik zeggingskracht had, zou ik het kampioenschap nu al neutraliseren. Spelen, maar zonder stijgers of dalers.”