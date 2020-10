City Pirates stuit op efficiënt Bocholt en verliest zwaar in eigen huis (2-5): “Overdreven cijfers” Kevin De Munter

04 oktober 2020

11u33 0 Sport in de buurt Nul op zes na twee thuiswedstrijden. Het zijn confronterende cijfers voor City Pirates bij zijn terugkeer in tweede amateurklasse. In tegenstelling tot in de partij tegen Diegem was de thuisploeg nu wel scherp maar betaalde ze elk foutje cash. Na de pauze namen de piraten risico’s en hing de gelijkmaker in de lucht, maar Bocholt toonde zich dodelijk efficiënt en zadelde City Pirates op met een kater.

De partij begon nochtans goed voor de troepen van Van Haesendonck, want net voor halfweg in de eerste helft hield Omeruo een paar bezoekers aan de praat en besloot hij voorbij Wertelaers, 1-0. Lang stond die score echter niet op het bord, want Bocholt profiteerde meteen op de tegenaanval via Bertjens. Daarmee was de ommekeer ingezet, want op het half uur sneed Shema vanop links naar binnen en joeg het leer overhoeks in het kruis. Met de rust in zicht werd diezelfde Shema ook nog aangetikt in de zestien en Regales scoorde van op de stip, 1-3.

Na de pauze zette de thuisploeg alles op alles in zijn zoektocht naar de ommeker en Ibn El Mokadem lukte de aansluiter meteen na zijn invalbeurt. De piraten verdienden daarna de gelijkmaker, ondermeer Omureo trof de paal, maar het waren de bezoekers die de partij in een beslissende plooi legden. Van Hove ging in de fout en Bertjens strafte de misser genadeloos af, 2-4. Over en out en helemaal in het slot rondde invaller Kessels nog een Limburgse counter af, 2-5 was het (te) zware verdict.

Overdreven cijfers

Dat vond ook Seraaj Ibn El Mokadem die omwille van tactische redenen op de bank begon, maar binnen de minuut na zijn invalbeurt scoorde en daarna ook gevaarlijk bleef. “Het resultaat doet uitschijnen dat we zijn weggespeeld, maar dat was hoegenaamd niet zo”, zegt hij. “Zeker na de rust en mijn 2-3 zat er veel meer in, maar echt elk foutje is afgestraft. Daar moeten we als jonge groep snel uit leren, want met nul op zes kregen we veel te weinig.”

“Mijn invalbeurt? Elke speler die op de bank zit, is ontgoocheld, maar ik respecteer de keuzes van de trainer. Ik had slechts een doel toen ik het veld op kwam: de ploeg helpen. Scoren bij mijn eerste baltoets was geweldig, maar als je dan nog 2-5 verliest, is er van vreugde weinig sprake.”