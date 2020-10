Ciske Aneca met twijfels naar GP Vanhevel in Ichtegem: “Heb altijd wat koersen nodig om erin te komen” Hans Fruyt

01 oktober 2020

11u04 0 Sport in de buurt De Grote Prijs Jules Vanhevel in Ichtegem verhuisde van woensdag naar zondag en zoekt een opvolger voor Jochen Deweer. Thuisrijder Kenny Constant krijgt bij Decock-Devos-Van Eyck-Capoen hulp van trainingsmaat Ciske Aneca (26). De kerel uit Ruddervoorde is na de coronabreak nog op zoek naar goeie benen.

Mooi volk aan de start (13.30 uur) in Ichtegem zondag. Onder meer Arne Marit (volgend jaar prof bij Sport Vlaanderen-Baloise) en Tom Paquot (in 2021 prof bij Bingoal-Wallonie Bruxelles) staan op de voorlopige deelnemerslijst. Tarteletto-Isorex zakt met de snelle Enzo Wouters naar de interclub af. “Het wordt een wedstrijd niveau Gent-Staden”, beseft Jochen Deweer, die zondagnamiddag heel fier rugnummer 1 zal opspelden.

Toch komt ook Decock-Devos-Van Eyck-Capoen met een sterke selectie aan de start. Met de ex-profs Jérôme Baugnies en Niels De Rooze, West-Vlaams kampioen Jens Vandenbogaerde, Gilles Vercruysse, Koen Demuynck en de trainingsmaatjes Kenny Constant en Ciske Aneca. “De voorbije wedstrijden vielen tegen”, beweert Aneca. “Ik weet niet wat er scheelt. Ik heb altijd wat koersen nodig om erin te komen. Door de coronacrisis zaten we vele maanden zonder competitie. Misschien speelt dat mij parten. Bovendien is het niveau overal heel hoog. Nochtans hernam ik begin juli in Bellegem met een zevende plaats. In Varsenare reed ik vorige zaterdag maar 45 minuten. Ik voelde me niet goed. In een peloton van 130 renners wringen is ook niet mijn ding. Woensdagavond reed ik het criterium in Langemark. Daar kreeg ik met een lekke band af te rekenen, maar kon ik na een fietswissel een ronde later weer inpikken. Jochen Deweer zette een massaspurt naar zijn hand. Hij is dus klaar om in Ichtegem zichzelf op te volgen.”

Seizoen zonder zege?

Aneca, die zaterdag ook in Berlare koerst, rilt bij de gedachte dat de kans groot is dat hij het bizarre seizoen 2020 zal moeten afsluiten zonder zege. Wat al geleden is van 2013, zijn eerste seizoen bij de beloften. “Eigenlijk zag ik het criterium in Langemark als mijn laatste kans om dit jaar een koers te winnen”, besluit Aneca. “Maar mijn benen waren absoluut niet goed, er zat helemaal niets op.”