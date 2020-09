Circuit Zolder kleurt dit weekend Amerikaans, ook Belcar Endurance Championship aan het werk Joost Custers

30 september 2020

09u38 2 Sport in de buurt Circuit Zolder komt op kruissnelheid met dit weekend de Europese Nascar en vervolgens liefst twee weekends DTM. Begin november sluit de 24 Uur van Zolder een kort maar intens seizoen af.

Dit weekend kleurt Circuit Zolder Amerikaans, want de teams van de Nascarcompetitie slaan hun tenten op in de Limburgse paddock. Het gaat niet om de Amerikaanse teams en rijders. Wel om de Europese variant, die het met soortgelijke racemonsters doet. Met name Amerikaanse auto’s met dikke V8-motoren en brede banden. Dit staat garant voor races met veel spektakel.

De competitie is opgedeeld in twee categorieën: EuroNascar Pro en EuroNascar 2. In Pro vinden we twee landgenoten, met name Stienes Longin in een Chevrolet Camaro van het Hasseltse PK Carsport en Marc Goossens in een Ford Mustang van het Italiaanse CAAL Racing.

Zwaar programma

In Pro2 zien we Dylan Derdaele in diezelfde Mustang. De Lommelenaar werkt dit seizoen een bijzonder zwaar programma af. “Ik neem deel aan de Ford Fiesta Cup, het Belcar Endurance Championship en deze Nascarcompetitie”, vertelde Derdaeke afgelopen weekend al in het Nederlandse Assen, waar hij de eerste race van de Ford Fiesta Cup won.

Derdaele leidt overigens in dat kampioenschap en staat ook bovenaan in het Belcar Endurance Championship. Hij zal dus dit weekend niet alleen in zijn Ford Mustang kruipen, maar ook in de Belgium Racing Lamborghini Supertrofeo. Die deelt hij met Nicolas Saelens voor een wedstrijd van liefst drie uur. In het Belcar Endurance Championship is Derdaele voorlopig de enige Limburger die een rol van betekenis kan spelen.

Naast de wedstrijden van de Europese Nascar en het Belcar Endurance Championship staan ook races van het Bravo Historic op de agenda, met heel wat coryfeeën uit vervlogen tijden. Voer dus voor nostalgische zielen.

Programma

De races van de EuroNascar vinden plaats op zaterdag (14.25 en 17.10 uur) en zondag (11.20 en 16.20 uur), terwijl de deelnemers aan het Belcar Endurance Championship racen tussen 13 en 16 uur op zondag. Tijdens de weekends van 10-11 en 17-18 oktober komt het prestigieuze DTM naar Circuit Zolder.