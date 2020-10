Christoph Van Elslande en WS Lauwe pikken competitiedraad weer op: “Dinsdag en donderdag slechts tien spelers op training” Erik De Block

09 oktober 2020

16u35 0 Sport in de buurt Eersteprovincialer White Star Lauwe hervat zaterdag de competitie bij promovendus FC Meulebeke. Wegens corona bij de ‘Gesternden’ werd de wedstrijd van vorige week zondag tegen Sparta Heestert uitgesteld.

“Dinsdag en donderdag had ik telkens maar tien spelers op training”, aldus trainer Christoph Van Elslande. “Na onze laatste match op Dadizele is een paar spelers er in de kantine blijven hangen. Nadien geraakte bekend dat een speler van Dadizele positief had getest en verliet er bij ons iemand op dinsdag de training met symptomen van het coronavirus. Iedereen liet zich testen en daarop bleken drie spelers positief. We gingen vervolgens allemaal in quarantaine tot vrijdag en zaterdag. Vorige maandag is iedereen een tweede keer getest door onze clubdokter Luc Buysse en een laborant. Op drie spelers na bleek iedereen negatief. Momenteel zitten nog vijf spelers in quarantaine. Bij een speler testte zijn echtgenote positief, bij een andere zijn collega op het werk.”

“Hoewel er niet veel volk was, trainden we dinsdag toch goed”, gaat Van Elslande voort. “Een paar besmette spelers liet me weten dat ze zich beter voelen en dat het zal lukken om te spelen. Dat moeten we echter nog afwachten tot ze op het veld staan. Eén speler heeft door het coronavirus nog te veel problemen met de ademhaling en zal in elk geval niet spelen.”

Drie op negen

Om de partij in Meulebeke voor te bereiden zijn de omstandigheden alvast verre van ideaal. “Ik ben niet de enige trainer in deze situatie, er worden nog clubs geplaagd door het coronavirus”, aldus de coach. “We zullen er proberen het beste van te maken. We tellen drie op negen, maar moesten al op verplaatsing naar sterke ploegen Eendracht Wervik en Dadizele.”

Centrale verdediger Jordy Honoré is door een operatie aan de kruisbanden van de knie zeven maanden uit. Een maand geleden ging hij onder het mes. De wedstrijd op Meulebeke is een uur vervroegd. Aftrap om 18 uur. Voor zijn rode kaart in Dadizele kreeg centrale verdediger Kevin Bostyn een schorsing van drie speeldagen. Hij tekende beroep aan, maar donderdagavond werd zijn schorsing bevestigd.