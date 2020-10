Christoff Corten, Stienes Longin en Bert Longin behalen emotionele zege in vierde race Belcar Endurance Championship Joost Custers

04 oktober 2020

20u05 0 Sport in de buurt Het nationale autosportseizoen is op enkele weken tijd van het begin naar de tweede helft van het seizoen geraasd. Het Belcar Endurance Championship was dit weekend aan de derde meeting en de vierde race toe, na één afspraak in Zolder, een doubleheader in het Nederlandse Assen en dit weekend een stevige wedstrijd over drie uur in Limburg.

Krafft Racing was er uiteraard bij en in de Norma M20FC vonden we zoals steeds Christoff Corten, Stienes Longin en Bert Longin. Na een hattrick aan tweede plaatsen reed het trio nu naar goud en dat in een uiterst emotionele wedstrijd, amper een week na het overlijden van de vader van Bert Longin en de grootvader van Stienes!

“Heel het weekend voel je dat het bijzonder gaat worden en dan win je, dat is onbeschrijfelijk voor Bert en Stienes…”, vertelt Christoff Corten. “Bert en Stienes verloren hun vader en grootvader eerder deze week en ze hadden maar één doel voor ogen, met name winnen voor Staf. Als je dan weet dat de trainingen en de kwalificaties niet goed verliepen, deels ook omdat wij de zaken niet helemaal juist aangepakt hebben, en dan win je die race, dat is schitterend. Het was bovendien een slijtageslag en onze auto was top, met perfecte pitstops, een strategie die klopte als een bus en als gevolg van die zege weer alle kansen in de jacht op de titel!”

Geen gestolen zege

De meeting begon moeilijk met een quasi volledig gemiste vrije sessie en uiteindelijk een vierde startrij in de kwalificaties. Het Franse Krafft Racing met de drie Brabantse musketiers gaf echter niet op en de beslissingen voor de race bleken de juiste.

“De wedstrijd was echt niet makkelijk”, vertelt Bert Longin, “ik geloofde het ook pas toen de wagen echt over de meet kwam, zeker na onze drie derde plaatsen tot dusver. Door deze zege positioneren we ons opnieuw in de titelstrijd en met nog twee korte wedstrijden tijdens het DTM-weekend in Zolder en dan de lange afsluiter van het seizoen, denk ik dat nog alles open is.”

De volgende afspraak is tijdens het weekend van 17 en 18 oktober op het circuit in Zolder, voor twee races van 120 minuten alvorens het seizoen in november af te sluiten.