Chris Plaisier staat met promovendus Jonkershove mee voorin: “Geen onverhoopte, maar wel een onverwachte goede start” Bert Denolf

07 oktober 2020

Het heeft even geduurd, maar Jonkershove staat na enkele jaren proberen en een langverwachte titel eindelijk in derde provinciale. De promovendus miste haar start niet en staat na vier speeldagen ongeslagen mee op kop, met tien punten op twaalf.

De architect van de voorbije jaren, trainer Rino Vandenbulcke, stapte niet mee in de promotie en tekende bij reeksgenoot Merkem Sport. Chris Plaisier is de man die nu aan het roer staat van Jonkershove en de coach kan op een geslaagd debuut terugblikken. “Ik ben heel tevreden met hoe de eerste vier wedstrijden hier verlopen zijn”, aldus de nieuwbakken oefenmeester. “Het is een beloning van het harde werk die we de voorbije maanden geleverd hebben. Mijn kern is niet groot, maar we zijn sinds midden juli al aan de slag en meestal kan ik op alle namen rekenen. Het is geen onverhoopte, maar wel een onverwachte goeie start. Elk puntje die we nu al genomen hebben, is een aanwinst in de strijd om zo snel en vlot mogelijk het behoud te verzekeren.”

Niet de jongste

Hoe is Plaisier er de voorbije weken in geslaagd om tien punten te verzamelen? “Eerst en vooral was de basis al gelegd, want deze ploeg stak er vorig seizoen met kop en schouders bovenuit in vierde provinciale. Het was mijn taak om enkele nieuwkomers in te passen, wat niet veel moeite koste. Er zijn heel wat ervaren jongens bijgekomen, die zich snel in de ploeg wisten te spelen. Wij zijn zeker niet de jongste ploeg uit de reeks, maar dat hoeft geen nadeel te zijn in deze omstandigheden.”

Kennis van de reeks

Plaisier had vorig seizoen een sabbatjaar, maar stond tussen 2014 en 2019 aan het roer bij reeksgenoot De Panne. “Het is een voordeel dat ik deze reeks goed”, geeft de coach toe. “Ik heb heel wat kennis over het niveau en beschik over een resem contacten bij de tegenstanders, maar je mag niet te veel pluimen op mijn hoed steken. Het zijn nog altijd de spelers op het veld die de punten moeten binnen halen”, besluit de Houthulstenaar, die dit weekend Ploegsteert op bezoek krijgt.