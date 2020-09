Charles Noppe stuwt Harelbeke met goal en twee assists voorbij Westhoek: “Weer mentale weerbaarheid getoond” Piet Balcaen

27 september 2020

12u04 0 Sport in de buurt “Het punt op de openingsspeeldag tegen Lokeren is maar zo mooi als het resultaat van onze eerste thuismatch tegen Westhoek”, waarschuwde Harelbekespeler Kenny Van Damme in de aanloop naar het West-Vlaams onderonsje in tweede nationale tegen zijn ex-ploeg. En of zijn ploegmaats die boodschap hadden begrepen. De Ratten versloegen een defensief zwak Westhoek met 5-2. Met dank onder meer aan uitblinker Charles Noppe, woensdag nog bankzitter op Daknam, maar tegen Westhoek wel basisspeler en goed voor twee fantastische assists en een doelpunt.

“’t Kan verkeren”, verwijst Noppe naar de lijfspreuk van Bredero. “Net als Jari Braekeveldt was ik in Lokeren nog bankzitter. Zaterdagavond gunde de trainer ons wel een basisplaats. Een ploeg is maar zo goed als de sterkte van haar bank. Onze trainer weet dat hij op iedereen kan rekenen. Collectiviteit is het wapen van dit Harelbeke. Net zoals in Lokeren toonden we ook tegen Westhoek mentale weerbaarheid. Niet toevallig maakten we in beide matchen een achterstand ongedaan. Of die 0-1 een inschattingsfoutje van de doelman was? Ook Tom dacht dat die vrijschop van Cremers over doel ging gaan. Maar de bal ketste op de lat en verdween via de rug van Tom in doel.”

Gloriemoment

“Onze reactie bleef niet uit. In een dol kwartier stelden we orde op zaken”, gaat Noppe voort. “Aanvankelijk met een gelukje, toen Kirilov een vrijschop van Indy Vancraevyeldt in eigen doel devieerde (1-1). Even later beleefde ik met twee assists mijn gloriemoment. Een eerste keer na een goed uitgesponnen collectieve aanval over verschillende stations op onze rechterkant. Ik kapte mijn man uit en verstuurde met mijn linkervoet een voorzet naar de inlopende Vandenbroucke die de bal in één tijd op de slof nam (2-1). Een 48-karaatstreffer? Jawel, een erg mooi doelpunt na een staaltje van traptechniek van Niels. Luttele tellen later kon Viktor Notebaert mijn voorzet aan de tweede paal, in doel verlengen (3-1).”

“De drie bezoekende wissels aan de rust waren veelbetekenend”, aldus nog Noppe. “Westhoek begon in een 3-5-2-opstelling aan de tweede helft. We hadden het toen een kwartier lastig. De bezoekers kwamen terug tot 3-2 door een kopbal van Mahieu, na een vrijschop, die achter doelman Thieren in de verste hoek in doel dwarrelde. Een op vinkenslag loerende Nfor pakte na een knullig terugspeelkopbal van Petitpretz, enkele minuten later met een geniale lob uit en gaf ons zo opnieuw ademruimte. De 4-2 deed de veer breken bij Westhoek. Daarna kon ik op de counter met een lage overhoekse trap, na een assist van Nfor, de eindcijfers op het bord brengen.”

Waardemeter

“Dit zijn niet eens overdreven eindcijfers, want in de slotfase lieten we nog na om de 6-2 te scoren. Bovendien werd ons nog een strafschop ontnomen. Met een vier op zes nemen we een goede competitiestart. Komend weekend wordt de match in en tegen Zwevezele een serieuze waardemeter”, besluit de 21-jarige Vichtenaar, die zijn jeugdopleiding in Ingooigem, Zulte Waregem (3 jaar), Club Brugge (3 jaar) en Harelbeke genoot.

Racing Club Harelbeke-KVK Westhoek 5-2

Harelbeke: Thieren, Van Damme, De Smet, Sy, Notebaert, Nfor (88' Verlinde), Vancraeyveldt (71' Toye), Noppe, Braekeveldt, Vandenbroucke, Soli (65' Vandekerckhove).

Westhoek: Paepe, De Deygere, Kirilov (46' Petitpretz), Mahieu, Himpe, Diakho, Cremers, Nyoni (46' Robaeys), Dewilde, Verkindere, Reece (46' Tanghe).

Doelpunten: 9' Thieren (0-1, eigen doel), 20' Kirilov (1-1, eigen doelpunt), 33' Vandenbroucke (2-1), 35' Notebaert (3-1), 56' Mahieu (3-2), 64' Nfor (4-2), 70' Noppe (5-2).

Gele kaarten: De Smet (H), Verkindere, De Deygere (W).