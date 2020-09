Cédric Van Raemdonck rijdt dit weekend de GP Philippe Gilbert: “Klimmers waren twee keer slachtoffer van corona” Erik Vandeweyer

28 september 2020

18u15 0 Sport in de buurt Cédric Van Raemdonck heeft omwille van de coronacrisis lang moeten wachten om zich te kunnen tonen. Een klimmerstype kwam de voorbije maanden nu eenmaal niet vaak aan de bak. In de GP Philippe Gilbert mag de junior uit Sint-Niklaas zich helemaal uitleven.

Vrijdag en zaterdag gaat Cédric Van Raemdonck in Wallonië aan de slag. Hij werkt de GP Philippe Gilbert af. “Het gaat om twee ritten in lijn. De eerste dag is het vrij pittig. De tweede dag belooft moordend te worden. Philippe Gilbert is een inwoner van Aywaille. Uiteraard mocht La redoute dan niet ontbreken in het parkoers. We moeten er twee keer op. Een eerste keer gebeurt dat tijdens de koers, de tweede keer finishen we ongeveer halverwege. In principe is het een rit die me helemaal moet liggen.”

Verloren jaar

De coronapandemie speelde het peloton veel parten. Van Raemdonck weet waarover hij praat. “Ik heb altijd van de Ardennen gehouden. Vorig seizoen werd ik derde in Vresse-sur-Semois en vierde in Herbeumont. Ik keek er dan ook naar uit om in mijn eerste jaar bij de junioren me voort te ontwikkelen in het klimmen. Corona gooide roet in het eten. De koersen werden opgeschort. Die maatregel was voor iedereen van toepassing. Nadien mochten we weer in actie komen. Dat gebeurde via oefen- en kermiskoersen. Die worden echter allemaal op nagenoeg vlakke omlopen afgewerkt. Op die manier zijn klimmers twee keer het slachtoffer geweest van corona. Tot op heden heb ik geen enkele koers in de Ardennen kunnen rijden. We zijn eind september. Voor mij is dit dan ook een verloren jaar. Toch zal ik niet kniezen. Ik kijk er al naar uit om als tweedejaars sterker voor de dag te komen.”

Anders koersen

Er zat voor Cédric Van Raemdonck niets anders op dan van de nood een deugd te maken. “Ik heb wel al kunnen ervaren dat er bij de junioren anders wordt gekoerst. Bij de nieuwelingen was het van ‘we rijden maar een beetje’. In de oudere leeftijdscategorie komt er al veel meer ploegtactiek bij kijken. Er zijn afspraken. De afstand is langer en uiteraard wordt er sneller gereden.”

Veel kansen om zich te manifesteren krijgt Van Raemdonck niet meer. “Na de GP Philippe Gilbert heeft Avia-Rudyco-Janatrans nog startrecht in de Ster van Zuid-Limburg. Nadien volgt een beetje een zwart gat. Eventueel zet ik eind oktober ook nog aan op het Belgisch kampioenschap tijdrijden in Borlo.”

Ploegmakkers

De ploeg start met de volgende renners in de GP Philippe Gilbert: Cédric Van Raemdonck, Robbe Claessens, Jens Delahaye, Luca D’Hollander, Joppe Heremans en Jelle Van Genechten.