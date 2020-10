Cedric Mertens (Diegem Sport) over opschorting competitie: “Niet leuk, maar gezondheid primeert” Dominic Beckx

13 oktober 2020

20u55 0 VOETBAL De beslissing van Voetbal Vlaanderen om de amateurcompetities omwille van de alarmerende Corona-cijfers voor onbepaalde tijd stil te leggen, komt hard aan bij de clubs die al zwaar getroffen waren door de stopzetting van de competitie in maart. We legden ons oor te luisteren bij tweedenationaler Diegem Sport.

“We hadden dit wel voelen aankomen en het is ook de enige mogelijke beslissing”, zegt Diegem-voorzitter Guy Van Weyenberge. “Als je geen gebruik mag maken van de kleedkamers, kan je je niet organiseren. Wij speelden zaterdagavond normaal in Hasselt. Stel dat het regent en de spelers moeten nadien ongewassen de bus op, als dat al zou mogen … Aangekomen in Diegem, moeten sommige spelers dan nog een stuk rijden met de auto. Dat is onverantwoord en erom vragen dat de spelers ziek zouden worden.”

“De gevolgen voor de clubs zijn niet min. Geen wedstrijden, betekent geen inkomsten, terwijl de meeste betalingen gewoon doorlopen. De inkomsten waren door de beperkingen van de laatste tijd sowieso al minder. In vergelijking met vorig seizoen telden we voor de derby tegen SK Londerzeel van afgelopen weekend heel wat minder betalende toeschouwers. De opbrengst in de kantine was meer dan de helft minder. Over twee weken speelden we in principe tegen Lyra-Lierse, een gereputeerde tegenstander. Die recette lopen we nu ook mis. Voor de clubs is dit absoluut niet goed.”

“Door de stopzetting van de competitie in maart liepen we als club ook al een deel van onze inkomsten mis. Ons jeugdtornooi, spaghettifestijn en stages zijn een bron van inkomsten die we nu misten. Het is voor de clubs niet eenvoudig om alles financieel rond te krijgen. De meeste van onze sponsors reageerden tot nu toe heel loyaal, al zijn er ook een aantal die afgehaakt hebben of hun budget verminderd hebben. Als club maak je je budget op in functie van dertig gespeelde wedstrijden en in de veronderstelling dat alle activiteiten zullen doorgaan. Ik ben geen viroloog of politicus, maar het is duidelijk dat deze toestand helemaal niet goed is voor de clubs.”

Kapitein Mertens: “Wellicht krijgen we individueel programma”

Voor Diegem-kapitein Cedric Mertens en zijn ploegmaats kwam de beslissing van Voetbal Vlaanderen niet als een verrassing.

“Al voor de derby tegen SK Londerzeel zeiden we tegen elkaar dat het wel eens onze laatste wedstrijd voor een tijdje zou kunnen zijn”, aldus de centrale verdediger. “Als je puur naar de cijfers kijkt, begrijp je het wel. Het is uiteraard niet leuk, maar de gezondheid primeert. Het zal maar gebeuren dat iemand binnen de club besmet geraakt en zwaar ziek wordt. Sinds de heropstart van de trainingen waren er binnen de club al specifieke maatregelen. De Coronacel stelde een protocol op en dat werd door iedereen strikt opgevolgd, zowel bij de trainingen als bij de wedstrijden.”

“We trainden deze week nog niet. Ik vermoed dat de technische staf zich momenteel beraadt over hoe het verder moet. Wellicht krijgen we eerstdaags bericht over een individueel programma dat we de komende weken moeten volgen. Het is koffiedik kijken hoe de competitie verder zal verlopen. De uitgestelde wedstrijden zullen moeten worden ingehaald. In de vrije weekends, het Paasweekend of via midweekwedstrijden.”