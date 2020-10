Cedric Dellevoet en SK Londerzeel boeken eerste overwinning: “Hele match de juiste mentaliteit getoond” Adriaan Schepers

04 oktober 2020

13u32 0 Sport in de buurt In tweede nationale B heeft SK Londerzeel zijn eerste zege van het seizoen behaald tegen het perfect gestarte Hoogstraten. Een heel belangrijke driepunter, dat weet ook kapitein Cedric Dellevoet, die de winninggoal maakte.

Nu de eerste zege een feit is, is de druk toch wat van de ketel voor Dellevoet en maats na de mindere één op zes: “Dat kan je wel zeggen want het was toch wel nodig om een driepunter te behalen”, opent de centrale verdediger. “We hebben twee mindere matchen achter de rug. Vooral dan op vlak van punten. Dat wilden we rechtzetten voor eigen volk en we waren gretig. Dat we zo snel konden scoren, was natuurlijk erg welkom. Hoogstraten is een sterke ploeg die niet voor niets al twee keer kon winnen. Dat we uitgerekend tegen hen onze eerste zege behaalde, maakt het eens zo mooi. En dat hebben we als team gedaan, vanaf minuut één tot in de extra tijd was er een heel goede mentaliteit aanwezig. Er werden veel fouten gemaakt door Hoogstraten, maar wij hebben ons ook niet laten doen. Het was geen wedstrijd voor doetjes. Nu moeten we proberen op dit elan voort te gaan.”

Het aandeel van de sterkhouder van SK Londerzeel in die eerste zege was natuurlijk groot: “Ik ben heel blij met dat doelpunt, zeker omdat het de winninggoal bleek te zijn. Vaak scoren doe ik nu eenmaal niet. Vorig seizoen kwam ik zelfs niet tot scoren. Ik speel centraal achterin dus dan maak je niet snel tien goals per jaar. Als je dan eens scoort en het levert meteen drie punten op, dan kan je niet anders dan tevreden zijn. Vooral dan voor de hele ploeg.”

Luxeprobleem

“Deze nieuwe ploeg had die zege ook echt wel nodig. Ik heb vertrouwen in deze kern want kwaliteit is er genoeg. Al mag je ook niet alles ineens verwachten, het blijft nog wat zoeken naar de juiste bezetting. De voorbije drie weken speelden we telkens met een ander elftal. Als je ziet dat dit weekend spelers als Meseure en De Kegel niet eens tot de selectie behoorden, dan weet je dat we een heel ruime en sterke kern hebben. Het is dan aan de coach om keuzes hierin te maken. Noem het een luxeprobleem. Ook belangrijk voor ons is dat spits Jelle Van Kruijssen weer inzetbaar is na blessureleed. Hij kan een heel belangrijke speler worden voor ons met zijn neus voor goals en zijn ervaring. Dat zag je zaterdagavond al tijdens zijn korte invalbeurt.”