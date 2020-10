Cedric Beullens kijkt uit naar de Ronde van Vlaanderen: “Nooit gedacht om het seizoen zo af te sluiten” Erik Vandeweyer

12 oktober 2020

16u15 0 Sport in de buurt Deze week sluit Cedric Beullens zijn debuutjaar bij de beroepsrenners af. Met de Scheldeprijs woensdag en de Ronde van Vlaanderen zondag heeft de renner van Sport-Vlaanderen-Baloise nog een mooi programma voor de boeg. In beide topkoersen maakt Beullens zijn debuut.

Zondag was Cedric Beullens nog aan de slag in Gent-Wevelgem. De renner uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver hield een dubbel gevoel over aan de klassieker. “Op zich had ik prima benen en zat ik goed in het peloton. Bij de tweede afdaling van de Kemmelberg schoof ik echter weg. Een renner voor mij was gevallen en ik moest in de remmen. Medische gevolgen waren er gelukkig niet. Ik ben nog opnieuw op mijn fiets gesprongen, maar ik slaagde er niet meer in om de kloof met het peloton te dichten. Er zat niets anders op dan de strijd voortijdig te staken. Dat was teleurstellend.”

Scheldeprijs

Woensdag treedt Cedric Beullens aan in de Scheldeprijs. Op zich is dat niet het parcours waar hij zich kan op uitleven. “De Scheldeprijs is traditioneel een festival voor sprinters. Het parcours werd wel hertekend, omdat er op de Nederlandse wegen niet mag worden gereden. Er werd gekozen voor plaatselijke ronden. Bij onze noorderburen was er een kans op waaiervorming. Dat valt nu weg. Op die vervangende plaatselijke ronden moet er dan weer meer gedraaid en gekeerd worden. Binnen de ploeg zullen Sasha Weemaes en Amaury Capiot als toptroeven naar voren worden geschoven.”

Ronde van Vlaanderen

Zondag sluit Cedric Beullens de jaargang af met de Ronde van Vlaanderen. “Ergens blijft het toch absurd. Ik had nooit gedacht om het seizoen zo af te sluiten. Normaal open je (met wat goede wil) met de Ronde van Vlaanderen. Nu wordt het mijn allerlaatste race. Uiteraard kijk er echt naar uit. In de BinckBank Tour heb ik al over de Bosberg en de Muur gereden. Hoewel het bij momenten afzien was, heb ik er toch goed gereden. Die dertigste plaats was een opsteker, want je merkte onmiddellijk dat het niveau van de WorldTour een pak hoger is. Zondag moeten we evenwel ruim zestig kilometer langer rijden. Het is een ideale test om te zien waar ik als neofiet sta.”