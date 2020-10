Caruur Gent pakt, na een nerveuze start, overtuigend de volle winst tegen Borgworm: “De middenspelers zorgden voor ruimte” Walter Vereeck

11 oktober 2020

16u13 0 Sport in de buurt Ze waren nog maar aan de tweede speeldag van de EuroMillions League in de Belgisch volleybalcompetitie begonnen. En Caruur Gent stond reeds voor een uiterst belangrijk duel tegen Borgworm. Terwijl puntenverlies tegen Knack Roeselare vorig weekend een beetje ingecalculeerd was, moest er absoluut gewonnen worden tegen de Waalse ploeg. Op een zondagmiddag dan nog wel.

De ambitie om net achter de topvier, topvijf te eindigen moet tijdens confrontaties - zoals deze tegen Borgworm - waargemaakt worden. Deze krachtmeting zou het voorlopig vervolg van de competitie wel eens kunnen beïnvloeden. De lichtblauwe ploeg uit Wallonië is immers een rechtstreekse concurrent. Zorgde dat toch voor enige druk bij Gent? De schaarse supporters stelden namelijk vast dat de eerste vier opslagen gemist werden en dat een 21-19 voorsprong in de openingsset te eenvoudig afgegeven werd. De oorzaak lag hoofdzakelijk bij ex-Caruurspeler Serghei Predius, die bij de bezoekers supergemotiveerd aan de partij begonnen was. De Serviër zakte daarna weg en Caruur Gent zocht gretig de middenspelers op. Misschien lag daar wel de sleutel van het succes, want daardoor kregen de aanvallers op de hoeken veel meer ruimte. Met hoofdaanvaller Jente De Vries en hoekaanvaller Gilles Vandecaveye die optimaal van die bewegingsvrijheid profiteerden.

Na dit weekend is het Gentse volleybalteam eindelijk terug voltallig

“Het voelt geweldig aan om met slechts acht man die eerste drie punten te pakken”, straalt libero Bert Dufraing na de ontmoeting tegen Borgworm. “We hadden het met zo weinig spelers toch wel moeilijk tijdens de vorige weken. Het is echt lastig om als team stappen voorwaarts te zetten met zo’n beperkt aantal mannen op de trainingen. Je kan niet alle accenten inoefenen. Nu komen die drie jonge talenten erbij. Die hebben een geweldig EK voor U20 achter de rug. Die zullen ongetwijfeld voor een kwaliteitsinjectie zorgen. Ook onze Deense volleyballer komt aansluiten bij het team. Ik kijk er nu al naar uit om volgende week het Oost-Vlaams duel tegen Lindemans Aalst aan te vatten.”