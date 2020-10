Caruur Gent ontvangt zaterdagavond Knack Roeselare met slechts acht spelers Walter Vereeck

01 oktober 2020

13u04 0 Sport in de buurt Volleybalclub Caruur Gent heeft besloten om de eerste speeldag van de volleybalcompetitie af te werken, niettegenstaande zij maar over acht spelers beschikken. De drie grote talenten Plaskie, Van Elsen en Ocket spelen momenteel met de nationale ploeg de pannen van het dak tijdens de Europese kampioenschappen voor U20 in Tsjechië. Ook de nieuwe aanvaller Tobias Kjær uit Denemarken kan niet meedoen wegens een patellapeesruptuur.

“En toch gaan we zaterdag tegen de kampioenenploeg van Roeselare voluit voor een goed resultaat”, beweert Tim Degruyter. “Er zijn verschillende redenen voor. Het is zo lang geleden dat we nog eens een officiële wedstrijd mochten betwisten. Ten tweede wou de club de competitiekalender zeker niet vanaf de eerste speeldag overhoop gooien. En we willen het liefst met een thuiswedstrijd starten op een normale zaterdagavond, in plaats van ergens in het midden van de week een uitgestelde match af te werken. De winstkansen met een onvolledig team zijn kleiner. Maar een affiche op de openingsspeeldag, zoals tegen Knack Roeselare, laat je niet zomaar liggen.”

Ambitie voor een plaats net achter de topdrie

“Met een voltallige ploeg mogen we - net zoals vorig jaar - op een vierde, vijfde plaats mikken”, analyseert de kapitein van Caruur Gent zijn totaal vernieuwde ploeg. “De club heeft zeer goede vervangers gevonden voor de zeven spelers die vertrokken zijn. We zijn zonder twijfel in de breedte versterkt. Vorig jaar stonden we heel dicht bij die vierde plaats. Van de match tegen Menen ligt onze coach Jan Van Huffel nog regelmatig wakker. In de EuroMillions League blijft de topdrie - Roeselare, Maaseik en Aalst - hun favorietenrol opeisen. Daarachter liggen er kansen voor ons. Die moeten we nu eens echt benutten.”

De wedstrijd is door het bestuur, met advies van de firma Mensura, minutieus voorbereid om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. Verschillende teams toonden reeds interesse voor het uitgebreid organisatieplan met vier aparte bubbels. Ben Weyts, ex-viceminister met de bevoegdheid voor de sport en de stad Gent stonden de nodige afwijkingen toe, zodat Caruur Gent de eigen supporters en Knack Roeselare probleemloos kunnen ontvangen.