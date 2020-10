Caruur Gent botst op een kwalitatief sterk Knack Roeselare: “De servicedruk zorgde voor het verschil” Walter Vereeck

04 oktober 2020

12u34 0 Sport in de buurt In volle coronatijden was het nog wat wennen voor spelers en supporters. Iedereen in een aparte bubbel, dat zorgde toch voor een bijzonder vreemde sfeer. Mondmasker aan en tegelijk hartstochtelijk supporteren, dat lukte echt niet zo goed. Een ritmisch handgeklap dan maar. Ook op het terrein was het ongewoon. Knack Roeselare miste alleen Michiel Ahyi, vorig jaar nog bij Gent. Hij liep vrijdag een ongelukkige voetblessure op. Caruur Gent kon slechts met acht spelers de wedstrijd aanvatten.

De terugkeer van spelverdeler Stijn D’Hulst bij ‘de Knack’ bleef niet onopgemerkt. Met erg gevarieerde aanvalspatronen zorgde hij ervoor dat zowat al zijn aanvallers naar hartelust konden scoren. De spelers van Gent deden het eigenlijk ook erg goed. Zestig procent in de eerste set, dat zijn mooie cijfers. Maar tegen de professionele stielkennis van de Belgen Verhanneman, Coolman, Tuerlinckx, gedirigeerd door Stijn D’Hulst was de Gentse ploeg niet opgewassen. Die mannen spelen al een decennium lang samen, die hebben een hele lijst automatismen. Voeg daarbij nog de buitenlanders Fragkos en Hughman. Dat zorgt voor een indrukwekkende verzameling kwaliteit aan de andere kant van het net. Die kwaliteit heeft Gent nog niet. Misschien zorgen de drie youngsters Plaskie, Van Elsen en Ocket voor een verfrissende injectie. Zij spelen - als basisspelers bij het nationale team - momenteel een schitterend EK voor U20 in Tsjechië. Trainer-coach Jan Van Huffel hoopt ze volgende week terug te verwelkomen.

Servicedruk en foutenlast

“Ik hoop inderdaad die jonge Red Dagons snel terug te zien”, geeft de trainer-coach van Caruur Gent aan. “Het talent is aanwezig, nu moet dat tot een team gekneed worden. Onze mannen hebben zich tegen Roeselare knap verweerd. Ook Neil Oerleman - een jonge aanvaller die vorig jaar nog in de Liga B speelde - haalde goede cijfers. Maar de servicedruk zorgde voor het grootste verschil. En in de derde set maakten we te veel fouten. Wanneer Roeselare eens minder goed verdedigde, dan konden zij dat nog oplossen met hun ervaren aanvallers. Bij ons lukte dat niet en dan krijg je dit resultaat.”