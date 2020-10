Carlo Palmans (Pelt) scoort tegen eigen ploeg: “Bal kwam ongelukkig tegen mijn been” Koen Wellens

04 oktober 2020

18u08 0 Sport in de buurt Geen negen op negen voor derdeklasser Pelt dat zaterdag in Nijlen met 2-1 de boot inging. Het zag er nochtans lang naar uit dat de Noord-Limburgers minstens een punt zouden pakken, maar in de slotfase ging de volle buit toch nog naar de thuisploeg na een owngoal van Carlo Palmans. “Een heel ongelukkige situatie. Onze doelman pareerde een aanval, maar de bal kwam tegen mijn been terecht”, vertelt Palmans.

Na de vlotte overwinningen tegen Beringen en Mechelen, ging Pelt op zoek naar een derde zege op rij. Geen makkelijke opdracht op het veld van Sint-Lenaarts wegens erg klein. “Dat was ook zo, maar dat is zeker niet de reden van het verlies”, reageert Carlo Palmans. “Wij zijn goed begonnen aan de wedstrijd, maar het was toch de thuisploeg die op voorsprong kwam. Daarna waren er nog verschillende kansen voor ons, maar de bal wilde er niet in. Vreemd, want de voorbije weken lukte dat wel. In de eerste helft kwam Sint-Lenaarts amper in het stuk voor, maar de Antwerpenaars trokken wel met een voorsprong naar de kleedkamers.”

Jan Smolders tekende in de tweede helft voor de verdiende gelijkmaker, maar daar bleef het bij. Ondanks de blijvende druk via Cinti, Smolders, Koc en Van Rijswijk geraakt de bal niet voorbij de doelman van Sint-Lenaarts. “Het was frustrerend. De organisatie was goed, maar de afwerking liet te wensen over. Tja, behalve in de laatste minuut dan, maar wel aan de verkeerde kant van het veld”, kan Palmans er nog mee lachen. “Jammer, maar geen man overboord, hé. Zes op negen is niet slecht, al waren wij heel kort bij een clean sheet. Dat hadden wij trouwens ook verdiend.”

Carlo Palmans kwam in het tussenseizoen over van Bocholt VV. Het was voor hem een terugkeer naar De Roosen want tussen 2011 en 2014 was de 30-jarige verdediger aan de slag bij het toenmalige Neerpelt. “Ik heb heel goede herinneringen aan die periode. Ik herken er trouwens nog heel veel van bij Pelt. De goede structuur bijvoorbeeld”, aldus Palmans die pas na vijftien wedstrijden een eerste balans wil maken. “Ik geloof in de ambities van Pelt. Als je voor de top vijf wil gaan, is er veel mogelijk.”