Cappellen en (veld)trainer Kris Lenaerts willen sterke start bevestigen: “Nog te vroeg om concrete ambities uit te spreken” Kristof De Cnodder

26 september 2020

21u52 0 Sport in de buurt De blitzstart van tweedenationaler Cappellen (0-5 winst op het veld van titelkandidaat Londerzeel) vraagt om bevestiging in de eerste thuismatch van het seizoen (zondagnamiddag tegen Hasselt). “Toch is het nog te vroeg om te kunnen inschatten tot waar onze ambities in de rest van de competitie mogen reiken”, blijft Cappellens (veld)trainer Kris Lenaerts voorzichtig.

Van een straffe start gesproken! Vooraf kondigde Cappellens competitieopener op Londerzeel zich als bijzonder lastig aan, maar het team van Kris Lenaerts won zomaar eventjes met forfaitcijfers. “Wie enkel de uitslag bekijkt, zou kunnen denken dat we in Londerzeel makkelijk zijn gaan winnen. Maar in het spel was het verschil tussen de twee ploegen minder groot”, geeft Lenaerts eerlijk toe. “Wij hebben wel de verdienste gehad dat we er een paar keer scherp zijn uit gekomen en dat we efficiënt met de kansen hebben omgesprongen. In het verloren bekerduel van drie weken geleden tegen Pont-à-Celles ontbrak die efficiëntie nog. Nu was het gelukkig anders. Tegen Hasselt gaan we proberen te bevestigen, al verwacht ik me aan een sterke tegenstander.”

Geen stijlbreuk

Lenaerts kreeg in Londerzeel hoe dan ook de bevestiging van zijn indrukken uit de voorbereiding: dat Cappellen best een aardig ploegje op de been kan brengen. “Er zijn wat veranderingen in de kern, maar er zit muziek in”, aldus de kersverse Cappellense coach. “Hoe ver onze ambities mogen reiken? Het is te vroeg om daar uitspraken over te doen. Voorlopig is het nog even afwachten hoe de andere ploegen uit onze reeks uit die lange corona-onderbreking zijn gekomen. Pas over enkele weken zullen de onderlinge waardeverhoudingen duidelijker worden.”

Zelf kreeg Lenaerts in het tussenseizoen de kans om na enkele jaren als beloftencoach en assistent door te groeien. “Vanzelfsprekend pikte ik veel op van onze vorige T1 Bart De Roover”, geeft de Cappellense clubman aan. “Ik heb dan ook niet voor een grote stijlbreuk gekozen. De spelers gaan dan weer op een heel natuurlijke manier om met mijn nieuwe rol. Over mijn eerste weken kan ik dan ook tevreden zijn. Nu is het kwestie om met zijn allen verder te gaan op de ingeslagen weg.”