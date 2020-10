Burak Kardes staat met Eendracht Termien voor uitmatch bij Racing Mechelen: “Winnen en trein is vertrokken” Lucien Claessens

02 oktober 2020

08u52 0 Sport in de buurt Met een één op zes kreeg derdenationaler Eendracht Termien niet wat het verdiende. Zowel tegen Berlaar als tegen Beringen klom de Genkse club op voorsprong, maar gaf het die bonus na de rust telkens uit handen. Deels omdat het tikkeltje geluk ontbrak, deels omdat Termien vergat uit te voetballen en vervolgens het deksel op de neus kreeg. “We hebben een driepunter nodig om ons weer op het juiste spoor te zetten”, zegt Burak Kardes (26).

Burak, één punt op twee wedstrijden is te weinig voor een ambitieuze ploeg als Eendracht Termien?

“Dat is inderdaad heel erg weinig”, geeft de van Wellen overgekomen Burak Kardes toe. “Zeker omdat Termien de kwaliteiten heeft om mee te draaien in de top vier. Daar twijfel ik geenszins aan. Maar het moet ook allemaal een beetje meezitten. Tegen Berlaar eiste de scheidsrechter de hoofdrol op met enkele fel aangevochten rode kaarten, waardoor we tegen Beringen erg gehavend aan de aftrap kwamen.”

Anderzijds moet je ook durven toegeven dat jullie telkens na de rust de situatie uit handen gaven door te veel de lange bal te spelen in plaats van te voetballen?

“Daar heb je een punt. De lange bal spelen, werkt niet voor Termien. De trainer had daar op voorhand ook voor gewaarschuwd. We moeten meer durven, meer lef tonen. We moeten niet bang zijn om een keertje de bal te verliezen. Uitvoetballen is een kwaliteit. Ons team heeft voldoende talent om die speelwijze te hanteren.“

Hoe kunnen jullie het tij keren?

“Een eerste driepunter zou goed doen. Bij winst is de trein vertrokken, daarvan ben ik overtuigd. Termien heeft een goed team met een prima trainer. Daarboven straalt de club ambitie uit. Het is daarom ook dat ik voor Termien gekozen heb. We raken er wel uit.”

De trip naar Racing Mechelen oogt ook niet gemakkelijk?

“In deze reeks zijn er geen gemakkelijke wedstrijden. De meeste ploegen zijn aan elkaar gewaagd. Iedereen kan tegen iedereen winnen. Dat zie je ook aan de rangschikking. Toch geloof ik dat we bij Racing Mechelen, in een mooie stadion met een prima grasmat, kunnen winnen. Verleden seizoen pakten we er met Wellen de drie punten. Dat wil ik overdoen.”

Het liefst centraal achterin

Het grootste deel van je voetbalcarrière speelde je in Nederland. Wat is je favoriete plek in het elftal?

“Ik kreeg mijn jeugdopleiding bij PSV waar tot mijn achttiende speelde. Ik mocht met Jong PSV ook even van de Jupiler League proeven. Tevens was in Turks jeugdinternationaal van de U16 tot de U21. Na een Turks avontuur sloot ik aan bij Roda om nadien via Thes en Wellen bij Termien te belanden. Het liefst speel ik centraal achterin, maar op de zes vind ik ook mijn draai.”

In het tussenseizoen koos je voor Termien. Vanwaar die keuze?

“Termien is een bewuste keuze. Vooral de ambitie van de club sprak me aan. Termien wil hogerop. Ook ik wil een reeks hoger spelen. We zullen er alles aan doen om dat doel te bereiken. De kopjes zitten fris en alle neuzen wijzen allemaal in dezelfde richting. Dit weekend keert het tij.”