Broers Kobe en Florian Vandelanotte sterk op dreef in Gentbrugge: “Na thriller naar achtste finale” Dominique Lampo

09 oktober 2020

17u12 1 Sport in de buurt Florian en Kobe Vandelanotte zijn sterk op dreef. In de G-poule van de Belgian Padel Tour in Gentbrugge pakten ze de tweede plaats en daardoor spelen de broers morgen de achtste finale.

“Het is de tweede keer dat we de poulefase overleven in de Belgian Padel Tour en dat doet natuurlijk heel veel deugd”, reageert de achttienjarige Florian Vandelanotte. “Vooral ook omdat we de achtste finale haalden na een felbevochten zege in de poulefase. Onze start mocht er in ieder geval zijn. Tegen Bert Claes en Thomas Janssen speelden we een beresterke wedstrijd en die wonnen we finaal met duidelijke cijfers: 6-0, 6-1. In de volgende wedstrijd wisten we dat het moeilijk zou worden. Toch leverden we een degelijke repliek aan Andy De Bruyne en Jan Van Kwikkelberge (6-2, 6-4). De wedstrijd tegen Nick Beirnaert en Bejamin Fievet zou beslissen of we al dan niet de achtste finale zouden spelen. De eerste set verloren we met 5-7, maar in de tweede set vonden we ons beste niveau terug en wonnen we met 6-1. De tiebreak zou beslissen of we doorgingen. Die begon heel slecht en met een 4-8-achterstand dreigde de uitschakeling. We hebben ons evenwel schitterend herpakt en haalden het nog met 12-10.”

Steile opmars

Florian en de 22-jarige Kobe Vandelanotte maken snel progressie en dat viel ook de tegenstand op. “Een eerste verklaring voor die mooie progressie is het gegeven dat Kobe en ik vaak één tegen één spelen en daar ook veel uit leerden. Vooral op defensief vlak zetten we wel stappen. We leerden hoe we uit een defensieve positie toch weer het initiatief naar ons konden toehalen. En natuurlijk zetten we ook op conditioneel vlak stappen. We hebben ook veel te danken aan Nick Braet, de regerende kampioen. In het begin werden wij weggeblazen door hem, maar hij schaafde onze techniek bij en gaf ons nuttige tips en nu kunnen we al als sparringpartner fungeren.”

Zaterdag spelen de Gentse broers hun achtste finale en misschien ook wel een kwartfinale. Het zou voor het eerst zijn dat ze zo ver raken. “We spelen zaterdag tegen een poulewinnaar, maar dat mag ons niet beletten om ambitie te hebben. Het zou heel leuk zijn om voor het eerst de kwartfinale te halen. We haalden in de poulefase een behoorlijk goed niveau en we geloven er dan ook in dat het kan.”