Brent Van de Kerkhove strijdt zaterdag om nationale driekleur in Lokeren: “Ongewoon BK in ongewone tijden” Erik Vandeweyer

12 oktober 2020

19u02 0 Sport in de buurt Zaterdag werken de elites zonder contract hun Belgisch kampioenschap af in Lokeren. In alle opzichten wordt het een merkwaardige titelstrijd: merkwaardige datum, merkwaardig startuur, merkwaardige koersomstandigheden… Toch mag de wielerliefhebber ervan uitgaan dat het een boeiend kampioenschap zal worden.

Brent Van de Kerkhove (26) kijkt alvast uit naar het BK. “Tot de laatste dag zal ik hopen dat alles kan doorgaan. Ik hoor dat de zaalsporten geteisterd worden. De koers blijft voorlopig gespaard. Terecht trouwens. Het aantal besmettingen ligt toch erg laag. In de Giro, de Tour of de klassiekers waren er amper quarantaines. De organisatoren doen ook al het mogelijke om coronaproof te werken. Ze verdienen allemaal een dikke pluim. De genomen maatregelen worden in het wielrennen trouwens goed opgevolgd.”

Hoewel Van de Kerkhove in Lokeren niet meteen een parkoers op maat terugvindt, ziet hij toch mogelijkheden. “De technische gids verscheen pas vorige week op internet. Een verkenning moet deze week nog volgen. Ik heb al gezien dat er drie kasseistroken zijn. Eentje is 1.700 meter lang en kan het verschil maken. Ook het weer kan een factor worden. Andere jaren werken we het BK af in de zomer. Nu kan het herfstweer ons parten spelen. Ik geloof nooit dat het zal uitdraaien op een massasprint. In Stabroek gingen velen ook daarvan uit, maar er konden vijftien renners vroeg in de koers ontsnappen. Ik verwacht een gelijkaardig scenario.”

Ongewoon startuur

Het vertrek is al om tien uur voorzien. Ook dat kan een rol van betekenis spelen volgens Van de Kerkhove. “Normaal starten de interclubs om twaalf of één uur in de namiddag. Kermiskoersen worden zelfs pas om 15 uur gereden. De vroege start zorgt ervoor dat de maaltijden moeten aangepast worden. We zullen slechts één maaltijd kunnen nuttigen in plaats van twee. Ik kan me ook voorstellen dat renners die uit Limburg of Wallonië moeten komen, erg vroeg zullen moeten opstaan. Vorig jaar boekte ik een hotel, toen de titelstrijd doorging in Habay-la-Neuve. Het lijkt me ook nu voor sommigen een goed idee.”

Wie verwacht Van de Kerkhove in de spits? “Het wordt een ongewoon BK in ongewone tijden. Veel concurrenten kunnen een rol van betekenis spelen. Jelle Mannaerts of Rutger Wouters wonnen de voorbije twee edities. Wesley Van Dyck en Robby Cobbaert zijn vaak goed op kampioenschappen. Mogelijk wint er iemand die de voorbije weken niet gewonnen heeft en waar we nu niet aan denken.”

Van de ploegleiding mag ik blijven en dat geeft me een goed gevoel. Home Solution is gewoon prima. Brent Van de Kerkhove

Zaterdag werkt Van de Kerkhove zijn laatste koers van het seizoen af. Wat daarna? “Ik mag enkele weken rusten en dan weer opbouwen zoals gebruikelijk. Van de ploegleiding mag ik alvast blijven en dat geeft me een goed gevoel. Home Solution is gewoon prima. Ik heb de ploeg altijd voorgehouden dat ik pas na de laatste koers zou tekenen. Voor aanvang van het seizoen hoopte ik een nieuwe stap voorwaarts te zetten. Daarom wou ik alle lijnen openhouden. Ik besef echter erg goed dat het in deze coronatijden heel lastig is om voorwaarts te kijken.”