Brent Peers bezorgt Berchem Sport in slotminuut nog onverhoopt punt: “Veel achter de bal moeten lopen” Patrick Bijnens

11 oktober 2020

19u41 0 Sport in de buurt Berchem Sport en Lyra-Lierse deelden de punten in een aangenaam om volgen streekderby. De bezoekers leken met de drie punten huiswaarts te keren na een laat doelpunt van Peffer. Peers sleepte met een afgeweken schot in de slotminuut toch nog een punt uit de brand voor de thuisploeg.

Ondanks een nieuwe positieve coronabesmetting bij Berchem, kon het duel tegen Lyra-Lierse dan toch plaatsvinden. De bezoekers hielden vanaf de aanvangsminuten het tempo hoog. Berchem kon pas rond de tiende minuut evenwicht in de partij brengen. Lyra-Lierse dwong net voor de rust de beste kans af. Nys knalde vanop afstand tegen de paal en de volledig vrijstaande Adesanya besloot in de rebound onbegrijpelijk naast doel.

Na de rust kreeg Berchem door de hoge druk van de bezoekers het bijwijlen moeilijk om de bal uit eigen strafschopgebied te houden. Toch trof El Yazidi aan de overzijde bij een vrijschop de dwarsligger. Lyra-Lierse leek vier minuten voor het einde zegezeker toen Lambreghts hard uithaalde met een knal tegen de paal. Peffer was sneller dan Appels bij de bal en legde de 0-1 gemakkelijk binnen. Berchem rechtte nog snel de rug en haalde zelfs onverhoopt nog een punt binnen. De vooruitgeschoven Peers haalde immers van ver uit, zag zijn schot afwijken en in een boog over doelman Maes in doel belanden.

“Bij die actie kreeg ik de bal perfect aangespeeld door Saillart”, vertelde Bent Peers. “Alhoewel linksvoetig, kapte ik naar rechts en haalde op goed geluk uit. De bal week nog even af en ging in een hoge boog onhoudbaar voor de doelman over de doellijn. Misschien een lucky doelpunt, maar evengoed geldig. We hebben het tegen Lyra-Lierse bijna de volledige wedstrijd vrij moeilijk gehad. Amper een goede 35 minuten speelden we echt mee. In de tweede helft moesten we bijna constant achter de bal aanhollen. Indien je dan met nog amper vier minuten op de klok, op achterstand komt, weet je dat het zeer lastig gaat worden. Aangezien Lyra-Lierse vanaf toen lager blok ging zetten, kwam er toch nog ruimte voor ons. Slechts één bal viel in die korte periode nog goed. Meteen voldoende voor een puntendeling.”

Berchem kende een moeilijke voorbereiding op de wedstrijd door een coronabesmetting bij één van de spelers en bijgevolg een quarantaine van de rest van de spelersgroep gedurende bijna een week. “We hadden een loopschema voor minstens zeven dagen meegekregen om ons toch nog bezig te kunnen houden. Wel voor de veiligheid telkens ver uit de buurt van andere mensen of thuis op de loopband. Het was een vreemde periode, want je zit de volledige dag met een mondmasker op.”