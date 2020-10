Brandan Stith bereidt zich met Leuven Bears voor op de start van de competitie: “Ik ga voor de titel” Erik Vandeweyer

05 oktober 2020

15u52 0 Sport in de buurt De coronacrisis zorgt ervoor dat alle basketploegen het moeilijk hebben om het nieuwe seizoen voor te bereiden. Hoewel het ook in Leuven een verhaal van vallen en opstaan is, lijkt een en ander toch behoorlijk goed mee te vallen voor de Bears. De competitiestart op 7 november – voor Leuven wellicht pas op 14 november – komt naderbij.

Leuven Bears werkte al twee oefenwedstrijden af. Zowel tegen Den Bosch als tegen Den helder werd met een tiental punten verschil gewonnen. De waarde van die overwinningen kan moeilijk ingeschat worden. Niet alle ploegen zijn voltallig en niet alle ploegen hebben al eenzelfde voorbereidingsperiode achter de rug. Toch zijn de twee zeges – zeker die tegen Den Bosch – een opsteker voor de ploeg.

Veel ambitie

Brandan Stith is een van de spelers die Leuven Bears volgend seizoen een gezicht moet geven. De Amerikaan begint aan zijn derde campagne in de Sportoase. “Ik voel me goed in het Leuvense en ben blij dat ik in deze tijden opnieuw aan de slag kan gaan bij de Bears. Wat mijn ambitie is? Ik ga voor de titel. Dat klinkt misschien hoogmoedig, maar als sporter moet je limieten verleggen en altijd voor de overwinning gaan. De playoffs halen is een doelstelling van de club, maar ik droom van meer. Soms komen dromen uit, soms ook niet.” We moeten zelfzeker zijn, iedereen moet op scherp staan. Het is enkel nog wachten op de komst van Haynes en Ebondo (beide Amerikanen worden tegen het einde van de maand verwacht in Leuven, nvdr.). Dan zullen we paraat zijn. We hebben nog een maand op de puntjes op de i te zetten.”

Continuïteit

Coach Eddy Casteels stelt dat hij het volste vertrouwen heeft in zijn spelersgroep. “We waren allemaal verrast door het plotse vertrek van Hugh Robertson. De MVP van de competitie vervangen is geen eenvoudige taak. Toch heb ik er vertrouwen in dat deze groep dat aankan. We kunnen bouwen op de continuïteit van de voorbije jaren. Spelers als Stith, Heath, D’ Espallier of Fauconnier kennen intussen het huis door en door. Daar moeten we de vruchten kunnen van plukken.”