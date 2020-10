Bram Van Cauwenbergh ontbolstert bij Landen ondanks gemiste start: “Ik keerde terug naar de roots” Erik Vandeweyer

12 oktober 2020

17u09 0 Sport in de buurt Nieuwkomer Landen moet de weg nog zoeken in tweede landelijke. Nadat op de eerste speeldag werd verloren in Tienen, moest men dit weekend thuis de zege laten aan Hasselt. Het werd 72-84. Het is nu even afwachten hoe de competitie verder zal verlopen.

Sportief loopt het nog niet zoals men het zou willen, maar in Landen ziet men zeker ook positieve punten. Bram Van Cauwenbergh is zo een lichtpunt. De tiener werpt zich op tot een van de spelbepalende figuren in het team. “Tot mijn twaalfde was ik actief bij de jeugdploegen van Landen. De ploeg speelde echter in de lagere provinciale reeksen. Hades trok aan mijn mouw en daar kreeg ik de mogelijkheid om op landelijk niveau te acteren. Dit jaar keerde ik terug naar de roots. Landen is intussen ook gepromoveerd en bovendien komt het me makkelijker uit met de studies. Ik studeer in Leuven voor industrieel ingenieur. Vanuit Landen heb ik makkelijke treinverbindingen. Mijn vader en oudere broer hebben overigens ook een verleden bij de club.”

Positie?

Bram Van Cauwenbergh heeft weinig te zoeken onder de borden. “Ik kom inderdaad het best tot mijn recht op de spelverdeling of de vleugel. Vroeger speelde men mij vaker uit op die laatste positie, maar ik merk dat ik meer en meer evolueer naar de rol van playmaker. Dat heeft uiteraard met mijn lengte te maken. De coach vertelde me dat hij zich in mij herkent. Dat is een mooi compliment. Ik zag Sven Manghelinckx als kind spelen bij de eerste ploeg. Om het evenaren zal ik wel aan mijn shot moeten werken (Sven Manghelinckx laat weten dat hij als tiener nauwelijks een shot had. Dat kwam pas in zijn Aarschotse periode, red.).”

Duidelijk doelen

Hoewel het nog wachten is op die eerste overwinning, heeft Bram Van Cauwenbergh toch duidelijke doelen. “We moeten in staat zijn om een rustig seizoen af te werken. Die kwaliteit hebben we. Ik heb me wel wat moeten aanpassen aan het Landense spel. Bij Hades was dat vooral gericht op de shotters. Nu mag ik mijn drive uitspelen. In feite maakt het niet zo gigantisch veel uit hoe er gespeeld wordt, als dat maar met groot strijdershart gebeurt. De wil om te winnen is in Landen alvast aanwezig.”