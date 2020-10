Bornem pakt eerste driepunter van het seizoen tegen Rapid Leest dat rode lantaarn overneemt (2-4): “Loon naar werken” Kevin De Munter

11 oktober 2020

19u52 0 Sport in de buurt Rapid Leest - Bornem was een streekduel tussen twee ploegen in de kelder van eerste provinciale die nog altijd op zoek waren naar hun eerste driepunter van het seizoen. Beide ploegen serveerden een leuke degradatietopper waarin de bezoekers aan het langste eind trokken en met vier op zes stilletjes de weg naar boven inzetten.

De thuisploeg klom via Stevens op voorsprong rond het kwartier, maar nog voor de pauze trok Bornem de scheve situatie recht. Vanmeulder maakte fraai gelijk en zorgde ook zelf voor de 1-2 ruststand. Na de pauze kwamen de bezoekers het best uit de kleedkamer en maakte Bigdad er na een knappe collectieve aanval 1-3 van. Amazou lukte nog de aansluitingstreffer, maar verder kwam Rapid Leest niet meer. Al trof het wel nog twee keer het kader, ondermeer langs een vrije trap van de 18-jarige Hatim. Aan de overkant werd het wel nog 2-4 in de slotminuut dankzij een strafschop van Ben Liou.

Vanmeulder: “Loon naar werken”

“Dit is een enorme opsteker”, zegt Tibo Vanmeulder, maker van twee goals. “We maakten het spel, legden mooi voetbal op de mat en creëerden zo de nodige ruimte. Deze zege is verdiend en zelfs na de vroege achterstand maakte ik me nooit zorgen. Mijn goals? Die doen heel veel deugd. Ik speel nu al tien jaar in Bornem en eindelijk zie ik dat harde werk beloond.”

Ook Bornem-kapitein Kevin De Man was heel tevreden: “De drie punten hingen al enkele weken in de lucht. Ze moesten er alleen nog uit vallen”, lacht hij. “De groep heeft hard gewerk, maar vooral goed gevoetbald. We pakken drie cruciale punten en nu gaan we proberen te bevestigen tegen de favorieten in de reeks.”

Vreugdetaferelen in het bezoekende kamp en veelal treurnis bij de thuisploeg, want behalve de nederlaag liep het nog meer averij op. Amazou en Hens vierden wel hun terugkeer, maar Lodders, Meeus en Cools werden allemaal vroegtijdig vervangen met blessures.

Amazou: “Onaanvaardbaar”

“We zitten in een negatieve spiraal, maar daarbij moeten we ook allemaal eens voor de spiegel gaan staan”, zegt Leest-middenvelder Imad Amazou. “Na de 1-0 stortten we helemaal in en lukte niets meer, zonder aanleiding. Als je dan drie goals slikt tegen Vosselaar en vier tegen Bornem. Dat is onaanvaarbaar. Met alle respect, maar dat zijn niet de beste ploegen van de reeks. We moeten dus dringend terug naar de basis en inzetten op de organisatie. Kansen krijgen we wel en dan is het aan de aanvallers om het verschil te maken.”