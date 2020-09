Bondscoach Cocquyt met tien junioren naar EK-piste: “Moeilijk om voorspellingen te doen” Hans Fruyt

30 september 2020

16u36 0 Sport in de buurt Zondag vertrekken tien junioren en zeven beloften naar het Italiaanse Fiorenzuola waar donderdag 8 oktober de Europese pistekampioenschappen van start gaan. Met Nicky Cocquyt, pistecoach bij de junioren, overlopen we het EK-programma van onze landgenoten.

Katrijn De Clercq, Marith Vanhove, Julie De Wilde, Sara Maes, Jolien Vanconinckxloey, Thibaut Bernard, Gianluca Pollefliet, Renzo Raes, Noah Vandenbranden en Diel Vergote zitten in de juniorenselectie voor het EK dat op een openluchtpiste van vierhonderd meter wordt afgewerkt. En Noah Detalle?

“Noah besliste om zich enkel op de weg te concentreren”, zucht bondscoach Cocquyt. “Heel jammer dat hij niet langer het nut van de combinatie weg en piste inziet. Ik koos voor tweedejaars Diel Vergote om dat gaatje op te vullen. Wannes Dewulf, een eerstejaars, was een optie. Wannes is sterker in de pelotonnummers. En ik had een extra pion nodig voor de achtervolging. Diel Vergote zal met Gianluca Pollefliet, Noah Vandenbranden en Renzo Raes de ploegenachtervolging rijden. Vergote en Thibaut Bernard zullen de individuele achtervolging voor hun rekening nemen.”

Pollefliet rijdt ook afvalling en puntenrit en gaat met Vandenbranden ploegkoersen. Vandenbranden rijdt de kilometer en het omnium. Bij de meisjes vormen Katrijn De Clercq en Marith Vanhove het ploegkoersduo. “Tijdens de interland in Apeldoorn hebben we dit duo niet aan het werk kunnen zien omdat Katrijn mee moest naar een Wereldbeker bij de elite”, gaat Cocquyt verder. “Marith Vanhove reed er met Sara Maes de koppelrit. In Fiorenzuola is het een piste van vierhonderd meter. Als je daar een aflossing mist duurt het heel lang voor je weer bij je ploegmaat bent. Op training heb ik de indruk dat Marith en Katrijn nog naar elkaar moeten toegroeien.”

Coronatest

“Wat de junioren betreft, is het ook heel moeilijk om voorspellingen te doen. Omdat je niet weet welke renners er van de nieuwelingen overkomen. Ook de weersomstandigheden zullen een rol spelen. We moeten er rekening mee houden dat wedstrijden door slecht weer vroegtijdig kunnen worden afgeschoten. Het is ook nog niet honderd procent zeker dat we kunnen vertrekken. Donderdag ondergaat iedereen een coronatest. Bovendien moet de overheid het licht op groen zetten. Gelukkig is Fiorenzuola geen rode zone, maar we weten dat dit snel kan veranderen.”

