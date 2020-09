Bogdan Janiszewski is de nieuwe coach van Atomix Haacht Erik Vandeweyer

24 september 2020

16u33 0 Sport in de buurt Over twee weken start de nieuwe competitie. Atomix Haacht opent op 10 oktober het kampioenschap met een thuiswedstrijd tegen Tongeren. In het tussenseizoen onderging de club een aantal wijzigingen. Bogdan Janiszewski is de nieuwe headcoach van de ploeg. Hij moet Atomix naar veilige wateren loodsen.

Na drie seizoenen nam Atomix Haacht afscheid van coach Lars Bertels. Voorzitter Marc Goovaerts geeft meer duiding bij deze opmerkelijke beslissing. “Lars Bertels heeft uitstekend werk geleverd, maar gaf zelf aan dat hij aan rust toe was. Van onvrede is dus geenszins sprake. Zodra wij op de hoogte waren van zijn beslissing, hebben we uitgekeken naar een vervanger. We hadden geen zin om een coach aan te werven die al twee jaar bij deze ploeg en twee jaar bij die andere ploeg had gewerkt. We zochten naar iets nieuws. Via netwerken kwamen we uit bij Bogdan Janiszewski.”

Grote naam

Marc Goovaerts geeft tekst en uitleg bij de nieuwkomer. “Piotr Maslowski was vorig seizoen als speler al bij ons actief. Hij kende Bogdan Janiszewski van vroeger en heeft de contacten voor ons kunnen leggen. Janiszewski is een topcoach in Polen. Jarenlang coachte hij bij Wisla Plock. Dat is een topclub in de Poolse competitie. Hij behaalde een masterdiploma, een coachbrevet op Europees niveau. Janiszewski behaalde zijn master in Zweden. In de Benelux is dat examen nog nooit georganiseerd. In ons land vind je geen enkele coach met een hogere kwalificatie.”

Aanpassingstijd

Nieuwe bezems vegen schoon, maar moeten ook ingewerkt worden. Marc Goovaerts bevestigt dat het even wennen is aan de nieuwe coach en omgekeerd. “Bogdan Janiszewski heeft veel opgegeven om bij ons te komen. Twintig jaar was hij aan de slag bij Wisla. Hij gaf ook deeltijds les. De uitdaging om iets nieuws te doen, was evenwel zeer groot. De taal is op dit moment nog de grootste hinderpaal. Bogdan verstaat wel Engels, maar heeft nog wat moeite om het te verwoorden. Hij heeft een eigen visie en moet die nu overbrengen. Het lukt wel, maar het vraagt wat begrip van iedereen. Hij moet proberen om met Atomix het behoud in de BENE-league af te dwingen.”