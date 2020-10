Bob Straetman en Lierse willen iets rechtzetten na opdoffer tegen Seraing: “Op tegenaanval loeren is geen schande” Kristof De Cnodder

01 oktober 2020

17u45 0 Sport in de buurt Lierse Kempenzonen gaat zondag in Deinze op zoek naar eerherstel na de zware 2-5-nederlaag van vorig weekend tegen Seraing. “De zeven op twaalf uit de eerste vier matchen deed even dromen van meer, maar uiteindelijk is en blijf het behoud ons enige doel”, zegt Liersespeler Bob Straetman (22).

Lierse werd zondag door Seraing nogal abrupt van zijn wolkje gehaald. De Pallieters probeerden tegen de collega-promovendus iets meer dan anders het spel te maken, maar werden een paar keer koud gepakt. “De eerdere zeven op twaalf gaf ons vertrouwen en deed ons misschien even dromen van meer. Bovendien wilden we onze supporters mooi voetbal bieden. Daarom namen we tegen Seraing meer dan anders het initiatief. Alleen werden we dus genekt door een lepe en efficiënte tegenstander, die ons een koekje van eigen deeg gaf”, blikt Bob Straetman terug. “Ach, ik zou het niet erg vinden als we op Deinze opnieuw meer vanuit onze egelstelling zouden voetballen. Op budgettair vlak is Lierse één van de kleinste clubs in 1B. Het is dus geen schande om een beetje af te wachten en op de tegenaanval te loeren. Wij hebben straks maar één doel en dat is het behoud verzekeren.”

Centrale rol

In het Burgemeester Van De Wielestadion liggen er voor Lierse in principe mogelijkheden. In Eerste Amateur won geel-zwart in de afgelopen twee seizoenen vaker tegen Deinze dan het verloor (drie zeges versus twee nederlagen). “Tijdens de voorbereiding op deze competitie verloren we weliswaar tegen Deinze, maar dat was niet geheel terecht”, vindt Straetman, die in de andere dug-out zijn ex-trainer David Gevaert terugziet. “Bovendien kwamen er bij beide teams achteraf nog heel wat nieuwe spelers bij. Hoe dan ook zijn we zeker niet kansloos. Dat zijn we eigenlijk nergens, als we maar voor mekaar door het vuur gaan. Die mentaliteit zit wel in deze groep.”

Straetman zelf voelt zich intussen prima op het Lisp. “Na een moeilijk jaar bij Lokeren – met sportieve zorgen en het faillissement van de club – ben ik blij dat ik in een stabiele omgeving terechtkwam”, vertelt het Lokerse jeugdproduct. “Ik krijg hier ook de nodige speelkansen. In afwezigheid van de geblesseerde Jo Gilis depanneerde ik vorige match als spelmaker. Van nature ben en blijf ik een flankspeler, maar als de trainer me centraal nodig heeft, zal ik daar uiteraard alles geven.”