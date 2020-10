Blessures bij Gembo B: “Andere spelers zullen een stap vooruit moeten zetten” Dave Bastiaenssen

09 oktober 2020

18u47 0 Sport in de buurt Gembo B leed op de openingsspeeldag een ruime nederlaag tegen promotiekandidaat Red Vic. Met een verplaatsing naar Scherpenheuvel (zaterdag om 20.30u) wacht weer een sterke tegenstander. Gembo moet tevens rekening houden met enkele geblesseerde spelers.

Na zes seizoenen bij de jeugd begint Hans Geerts aan zijn eerste seizoen als coach van Gembo B. Zijn ervaring, als speler en coach, kan van pas komen bij de jonge ploeg. Hans Geerts speelde in eerste klasse bij onder meer Brussel, Leuven en Castors Braine en werd in 1995 verkozen tot rookie van het jaar.

“Het is moeilijk om ambities uit te spreken”, zegt coach Hans Geerts. “Onze kern bestaat uit zeven spelers die zijn toegewezen aan Gembo 2 en drie spelers die zowel met de eerste als de tweede ploeg spelen. Yordi Braet en Nils Van Rompaey, twee spelers die ook met Gembo A spelen, zijn door blessures lange tijd uit. Andere spelers zullen een stap vooruit moeten zetten. Het potentieel is aanwezig in deze ploeg. Maar het zal even tijd vragen.”

Met Soba, Red Vic, Antwerp Giants C, Guco Lier B, Kontich B en Gembo B telt tweede landelijke B zes Antwerpse ploegen en staan er veel derby’s op de kalender.

“Tweede landelijke blijft een lastige reeks. Je wordt geconfronteerd met verschillende speelstijlen. Ploegen die een beroep doen op ervaren spelers, zoals Red Vic en Scherpenheuvel, en die op promotie mikken. En dan heb je de B-ploegen die meestal zijn samengesteld uit jongeren.”

“Doordat er drie dalers zijn valt de beslissing soms laat in het seizoen. Dat betekent dat de spelers tot het einde van het seizoen gefocust moeten blijven. Niet altijd evident voor jeugdspelers. De voorbije seizoenen gebeurde het dat je pas met elf of twaalf zeges zeker was van het behoud.”

Opleidingsploeg

Met Gembo A in top division 1 en Gembo B in tweede landelijke is er een verschil van drie reeksen tussen beide ploegen. Wil de club deze kloof verkleinen ?

“Als we de kloof tussen de eerste en de tweede ploeg kunnen verkleinen, zal dat niet worden tegengehouden. Maar dit zal gebeuren met eigen jeugd. Wij zullen geen spelers aantrekken voor de tweede ploeg om de promotie af te dwingen. Gembo B is een opleidingsploeg in functie van de eerste ploeg. De meeste spelers ken ik reeds van bij de jeugdploegen. De afspraken zijn gemaakt. Als de wedstrijden samenvallen, zullen we spelers moeten afstaan.”

Kern: Sebastiaan De Bruyn, Nathan Callens, Mohamed Madany, Ilias Van Neste, Tobias Verhoeven, Lars De Bruyne, Robin De Paepe, Yordi Spoelders, Boubacar Diallo, Nils Van Rompaey, Khayodele Wellens, Yordi Braet, Kwinten Stoop.