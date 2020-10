Blessure dwingt doelman Jonathan Van Daele (Borsbeke) tot stoppen: “Had graag nog wat hoogtepunten toegevoegd” Kristophe Thijs

12 oktober 2020

12u56 0 Sport in de buurt Borsbekedoelman Jonathan Van Daele (29) moet per direct stoppen met voetballen. Het ervaren sluitstuk, en vorig jaar nog uitgeroepen tot beste doelman in tweede provinciale B, kampt met een aanslepende blessure aan de pols. Hierdoor moet hij vroeger dan hij zelf gewild had, zijn keepershandschoenen aan de haak hangen. Hij zal zijn huidige rol als keeperstrainer bij De Toekomst Borsbeke verderzetten en treedt ook toe tot het bestuur van de tweedeprovincialer.

Het was Van Daele zelf die het nieuws van het einde van zijn carrière als actief voetballer bekendmaakte op de sociale media. “Het is met spijt in het hart dat ik na 24 jaar als doelman mijn handschoenen aan de wilgen moet hangen”, kondigde het sluitstuk aan.

Van Daele kan gerust een clubicoon van de Zebra’s genoemd worden, want hij was er jarenlang titularis en had een belangrijk aandeel in de sportieve groei van de club. “Omdat wij als bestuur altijd op zoek zijn naar gedreven en lokaal verankerde vrijwilligers met kennis van zaken hebben we Jonathan meteen gevraagd om toe te treden tot het clubbestuur. Het is een nieuwe uitdaging voor hem die hij met beide handen wil grijpen en die perfect combineerbaar is met zijn rol als keeperstrainer”, klinkt het in een mededeling van de club.

Kinderen

Het Borsbeekse sluitstuk geeft toe dat hij liever op een andere manier zijn carrière had willen beëindigen. “Maar tegelijk ben ik trots op hetgeen ik bereikt heb. Ik heb veertien jaar onder de lat gestaan in een eerste ploeg en pakte de trofee van beste doelman. Ook de titel met Borsbeke in derde provinciale blijft me voor altijd bij. Ik had er graag nog wat hoogtepunten willen aan toevoegen zodat mijn kinderen Lyana en Lyvia mijn carrière meer bewuster hadden kunnen meemaken, maar het is helaas anders uitgedraaid”, vertelt Van Daele.

Hij vindt zijn toetreding tot het bestuur van Borsbeke een logische volgende stap. “Dit is de club van mijn hart. Ik wil op deze manier mee helpen om de toekomst uit te stippelen en Borsbeke te brengen waar de club thuishoort, met name in eerste provinciale. Nu het niet meer tussen de palen zal zijn, zal het van aan de zijlijn gebeuren”, aldus Van Daele