BK 10km op de weg in Lokeren kent ongezien sterk deelnemersveld Bart Spruijt

09 oktober 2020

Atletiekclub Av Lokeren organiseert zondag het Belgisch kampioenschap 10km op de weg. In tijden van corona en de bijbehorende maatregelen is dat een organisatorisch huzarenstukje. De indrukwekkende deelnemerslijst bewijst dat de atleten met beide handen de competitiekans willen grijpen.

Normaal vond het BK 10km op de weg plaats op 1 augustus. Helaas gooide corona roet in het eten. Uitstel is echter geen afstel. Gastclub Ac Lokeren spaarde koste noch moeite om een ‘coronaproof’ BK 10km op de weg in te richten zondag. De atleten worden ‘gescheiden’ in kleine groepen en de verschillende (mannen, vrouwen, masters, recreanten) lopen zoveel mogelijk apart. “Per wedstrijd, of wave nemen telkens 200 à 250 atleten delen”, verduidelijkte voorzitter van Av Lokeren Patrick Van Waes op atletiekwebsite Atni.be. “Bovendien zorgen we dankzij een inventief systeem met startboxen dat atleten slechts één minuut voor de start pas echt in elkaars buurt komen. Op die manier is er duidelijk sprake van social distancing. De start ligt ook in tegenstelling tot andere jaren niet op de piste, maar wel op de Sportlaan, waar beide richtingen van het verkeer afgesloten worden en er dus ook extra ruimte voorzien wordt. Dankzij de aparte waves krijgt de vrouwenrace ook méér aandacht, omdat ze nu niet verscholen tussen de mannen zullen lopen. De lichte wijzingen aan de start betekenen ook dat het een sneller parcours in zijn geheel wordt.”

“Ongezien deelnemersveld.”

Bij de mannen tekenen met uitzondering van titelverdediger Koen Naert (afgemeld door hamstringklachten) en Bashir Abdi, vrijwel alle toppers present. Isaac Kimeli, Robin Hendrix, Dorian Boulvin, Dieter Kersten en Soufiane Bouchikhi (die pas zaterdag de knoop doorhakt of hij start) horen tot de favorieten. Bij de vrouwen staan Hanne Verbruggen, Lisa Rooms, Eline Dalemans en Nina Lauwaert aan de start. “Ergens is die verhuis naar midden oktober een zegen, aangezien heel wat atleten en recreanten in de zomermaanden andere prioriteiten hebben. Voor 1 augustus was er al sprake van een knap deelnemersveld, maar nu is het toch echt bijzonder. Ik durf zelfs te stellen dat het een ongezien deelnemersveld is qua niveau in België”, zei Van Waes nog op Atni.be. Op die website zal op zondag ook een livestream waarop de wedstrijd live te volgen zal zijn.