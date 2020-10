Bjordy Verbeeck panikeert niet na 1 op 9 voor Koersel: “Geef ons nog een beetje tijd” Koen Wellens

04 oktober 2020

12u51 0 Sport in de buurt Koersel sluit de wittebroodsweken in de nationale reeksen af met één op negen. Dat is een pak minder dan de zes op negen waarvoor trainer Bert Ghys voor het seizoen wilde tekenen. “Dat was inderdaad heel optimistisch”, reageert Bjordy Verbeeck. “Vergeet niet dat de reeks nieuw is voor ons en dat vraagt een aanpassing. Geef ons nog een beetje tijd en het komt wel goed.”

Na het gelijkspel van vorige week tegen Berlaar-Heikant geloofde Koersel in minstens een herhaling tegen de buren uit Nijlen. Dat die eerder met 1-2 gingen winnen op het veld van Witgoor Dessel bleek achteraf een teken aan de wand. “Nijlen staat niet voor niets aan de leiding. Wij hebben een behoorlijke wedstrijd gespeeld, maar niet efficiënt genoeg. De bezoekers waren dat wel. Ze profiteerden van zowat elke kans in de zestien”, aldus Verbeeck. Koersel was al na een kwartier op achtervolgen aangewezen en ondanks de goede bedoelingen waarmee de thuisploeg na de koffie tussen de lijnen kwam, volgde vlak voor het uur de 0-2. “Zoals ik al zei: Nijlen scoorde en wij deden dat niet.”

Vlak voor affluiten tekende Yarne Nulens wel voor de aansluitingstreffer, maar ook dat doelpunt zette Koersel niet aan tot een splijtend slotoffensief. “Wij zijn nog in de fase van aftasten, van de opbouw naar het goede ritme. Onze voorbereiding was niet optimaal, vruchten plukken is er nog niet bij. Jawel, maar niet de vruchten die we verwacht hadden. Tja, één op negen, dat is niet leuk en helemaal onderaan bengelen al zeker niet. Toch is dit nog maar een vaststelling na drie wedstrijden. Er is nog geen man overboord en ik denk ook niet dat dit tussen de oren gaat zitten. Het is vooral belangrijk dat wij er onze lessen uittrekken. Leren naar de toekomst, inderdaad.”

Scherpschutter

Bjordy Verbeeck kwam van Herk naar Koersel om doelpunten te maken. Dat lukte dit seizoen al twee keer, maar op de scherpschutter die hij bij Herk was, is het nog even wachten. Een jaar geleden tekende Verbeeck in de match tegen Torpedo Hasselt zelfs voor vijf doelpunten. “Dat was uitzonderlijk, maar graag meer van dat (lacht). Het komt ook wel goed bij Koersel, hoor.”