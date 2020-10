Bert Sleewagen voelt zich al helemaal thuis in Schepdaal: “Gemiste start is rechtgezet” Erik Vandeweyer

07 oktober 2020

09u31 0 Sport in de buurt Met zes op twaalf staat Schepdaal halverwege het klassement in tweede provinciale B. Zaterdag trekt de ploeg naar Kester-Gooik. Op basis van de rangschikking belooft het een spannende streekderby te worden, want de tegenstander telt amper één punt minder. Na de eerdere derbywinst tegen Lennik staat het vertrouwen alvast in het zenit.

Bert Sleeuwaegen staat voor zijn zesendertigste verjaardag. De aanvaller kwam in het tussenseizoen over van Hoger Op Huizingen en voelt zich al helemaal thuis bij zijn nieuwe club. “De overstap op zich is vlot verlopen. Corona maakt het natuurlijk allemaal wat merkwaardig, maar problemen bij de integratie zijn er niet geweest. Trainer Fred Denayer is natuurlijk een oude bekende voor mij. Ik werkte al eerder met hem samen bij Beersel, Ternat en kort bij Huizingen. Ook de spelersgroep kwam me bekend voor. Met Dylan Van Poppel, Kenny Witpas, Tim Annoni, Pieterjan Vanhecke en Anthony Rons speelde ik samen bij Ternat. Michael De Becker vormt bijna een duopakket met mij. Wij waren eerder al samen aan de slag bij Ternat en Huizingen. Ook Michael is nieuw in Schepdaal.”

Neus voor doelpunten

Bij al zijn clubs ontpopte Bert Sleewaegen zich tot een doelpuntenmachine. Voor zijn nieuwe club vond hij nog niet de weg naar doel. “Vijftien jaar geleden zou ik me daar druk over gemaakt hebben. Nu besef ik dat alles een oorzaak heeft. Veel bruikbare ballen kreeg ik in de eerste vier competitiematchen nog niet. Er kleven altijd wel twee, drie man op mij en dat biedt ruimte aan andere spelers. Zolang we winnen, vind ik alles goed.”

Gemiste start vermeden

Schepdaal dreigde de competitiestart te missen. “Op de eerste speeldag moesten we tegen Huizingen een opdoffer verwerken. We kenden een offday. Nadien volgde een 1-5 pandoering tegen Kraainem. De cijfers zijn wat ze zijn, maar ik denk dat Kraainem niet ver van de titel zal zijn. De voorbije jaren speelden ze steeds mee met de top en ze lijken nog sterker te worden. De matchen tegen Machelen en Lennik brachten de kentering. De gemiste start is al rechtgezet. Ik hoop dat we zaterdag kunnen bevestigen tegen Kester-Gooik. Ook die ploeg is blijkbaar nog niet helemaal op dreef, hoewel ze vooraf toch als titelkandidaat werden beschouwd. We hebben zeker een kans tegen de fusieploeg.”