Bert Longin: “Dit weekend racen we voor mijn overleden vader” Joost Custers

29 september 2020

19u48 0 Sport in de buurt Komend weekend staat in Zolder het NASCAR American Festival op het programma. Niet alleen de tweede manche van de NASCAR Whelen Euro Series voor Stienes Longin, maar in het voorprogramma wordt ook een 3-uursrace voor het Belcar Endurance Championship afgewerkt.

Het wordt niet alleen een druk weekend voor de familie Longin, met uiteraard de Belgische manche van het Europese NASCAR kampioenschap, maar ook de vierde race van het nationale uithoudingskampioenschap Belcar. In dat nationale kampioenschap gaat Stienes samen met vader Bert en Christoff Corten aan de slag. Een druk weekend dus, maar voor de familie Longin wordt het ook een emotioneel lastig weekend. “We gaan er alles aan doen om de bloemen te pakken”, stelt een vastberaden, doch ingetogen Bert Longin. De motivatie voor deze uitspraak is in Belcar-middens voldoende gekend. Begin deze week verloor Bert zijn vader, en Stienes zijn grootvader. “Mijn pa was altijd geïnteresseerd in onze races”, legt Longin sr. uit. Om er dan met de glimlach aan toe te voegen: “Op maandag stelde hij altijd dezelfde vraag: ‘En, gewonnen?’ En als dat niet het geval was, mocht ik uitleggen waarom.”

Drie uur durende race voor Belcar

De familie Longin krijgt zowel op zaterdag als zondag de gelegenheid om voor een mooi eerbetoon te zorgen. In beide kampioenschappen zullen de teams – het Franse Krafft Racing in de Belcar en het Hasseltse PK Carsport in de NASCAR – er alles aan doen om dat te bewerkstelligen. Zaterdagnamiddag (14u25) werkt Stienes zijn eerste van twee races in de Europese NASCAR af en op zondag staat om 13 uur de Belcar-race over 180 minuten op het programma, om 16u20 onmiddellijk gevolgd door de tweede Europese NASCAR race.

In het Europese kampioenschap moet Stienes het één en ander rechtzetten na een moeilijk debuut in Italië en in het nationale kampioenschap mogen vader en zoon Longin, samen met Christoff Corten de aansluiting met de leiders in de puntenstand, de Lamborghini van Derdaele-Saelens niet verliezen. Na drie opeenvolgende tweede plaatsen zou een zege dan ook zeer welkom zijn. Voor dit weekend mag Circuit Zolder beperkt publiek ontvangen.