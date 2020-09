Bert Dhont (Sp.Petegem) na nipt verlies tegen Zwevezele: “Een match waarin het niet mocht zijn” Hans Fruyt

27 september 2020

20u01 0 Sport in de buurt Thuis tegen SK Zwevezele leed Sparta Petegem een onverdiende nederlaag. Dat is de conclusie van trainer Bert Dhont na de 0-1, een doelpunt van Asperling Klaas De Rock op corner kort na de rust. Dicht tegen het einde kreeg Davy Joye een strafschop niet voorbij doelman Leandro Depaepe.

“Twee keer op de paal, een bal van de lijn gehaald, een gemiste penalty: het was onze namiddag niet”, zuchtte trainer Bert Dhont. “Heel jammer want we zaten in een hele goeie flow. Die krijgt nu jammer genoeg een knauw. Wat met een beetje meeval niet nodig was geweest. De partij had er helemaal anders uitgezien indien Sam Blancke na drie minuten had gescoord. Jammer genoeg sloeg zijn poging in de draai, niet makkelijk, tegen de paal. De eerste twintig minuten leken we de slag op het middenveld te verliezen, maar we herpakten ons en werden de sterkste ploeg.”

Petegem hield de eerste helft alles onder controle en gaf heel weinig weg. Net voor de rust raakte rechtsachter Kenneth Weytens geblesseerd. Hij liep een kuitletsel op en werd tijdens de pauze vervangen door Kierian Serpieters. “Een wissel positie voor positie”, ging Dhont verder. “Kierian deed het als rechtsachter goed. Hij trok de lijn van zijn goeie voorbereiding door. We bleven weinig of niets weggeven. Tom Vandenbossche, onze doelman, heeft over de hele match gezien geen enkele bal moeten pakken. Eén keer was hij kansloos op een corner die voorbij de tweede paal waaide en teruggekopt werd. Klaas De Rock stond op de goeie plaats om af te ronden. Eén keer was voor de bezoekers voldoende. Voor ons een beetje pech. Je voelde, naarmate de minuten wegtikten, dat het een partij was waarin het voor ons niet mocht zijn.”

Wat betekent dat Sparta Petegem zaterdagavond moet proberen om uit bij Gullegem iets te oogsten. De West-Vlamingen spelen woensdagavond een inhaalmatch thuis tegen Oudenaarde. “We willen met voldoende punten naar de bekermatch bij Waasland-Beveren”, benadrukte Bert Dhont die een deel van zijn carrière op de Freethiel doorbracht. “Hebben we die punten niet zal bij ons de focus moeten liggen op de midweekwedstrijd thuis tegen Menen vier dagen na de bekermatch.”