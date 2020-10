Bert Dhont bekert met Petegem op de Freethiel waar hij basis legde voor zijn carrière als profvoetballer: “Veel geleerd van Emilio Ferrera” Hans Fruyt

07 oktober 2020

14u32 0 Sport in de buurt Voor het eerst in de geschiedenis mag tweedenationaler Sparta Petegem bekeren tegen een eersteklasser. Zaterdagavond (19 uur) trekt groen-zwart naar de Freethiel om Waasland-Beveren te bekampen. Trainer Bert Dhont kent de weg. Als voetballer verdedigde hij vier jaar (1996-2000) de geel-blauwe kleuren.

“Dat waren vier mooie jaren waarin ik de basis legde voor mijn carrière van elf seizoenen profvoetbal”, vertelt de 47-jarige Dhont, die nadien naar Beerschot verkaste en zijn profcarrière afsloot bij KV Mechelen. “Ik arriveerde toen Beveren net gezakt was naar tweede klasse. We pakten meteen de titel en speelden drie jaar in eerste. In die seizoenen moesten we vaak tegen de degradatie knokken. Toch lieten we hier en daar mooie dingen zien. Ik had onder meer Emilio Ferrera als trainer. Op tactisch vlak was hij in die tijd vernieuwend. Van hem stak ik heel wat op.”

Vermoedelijk zal de Petegemse tactiek zaterdagavond vrij eenvoudig zijn: een defensief blok zetten om de eerste twintig minuten zonder kleerscheuren door te komen. “Als dat lukt, tikt de tijd in het voordeel van de underdog”, weet Dhont. “Waasland-Beveren zal vorige zaterdag dankzij de late gelijkmaker tegen Racing Genk een boost gekregen hebben. De thuisploeg zal dat in het begin van de bekermatch proberen doortrekken. Daar zullen we iets moeten op vinden. Anders dreigt het een lastige avond te worden.”

Roteren

Of Dhont zaterdagavond zal roteren is niet duidelijk. Op de langdurig geblesseerde Tom Denoulet na zijn alle Petegemse veldspelers fit. “Ik heb geen grote kern, maar zestien of zeventien spelers zijn de evenknie van elkaar”, gaat Dhont voort. “We spelen drie matchen in acht dagen. De spelers weten dat ik sommigen in die week even wat rust zal gunnen. Of ik dat zaterdagavond al tijdens de rust van de bekermatch doe, zal afhangen van het feit of we halfweg nog kans maken om door te gaan. Hebben we na 45 minuten nog kans zal ik pas volgende woensdag in de thuismatch tegen Menen bijsturen. Drie dagen later trekken we naar Ronse. Tweede doelman Luc Baas zal de bekerpartij bij Waasland-Beveren door een lichte bilverrekking nog missen, maar tegen zijn ex-ploeg zal hij er weer bij zijn.”