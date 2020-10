Berlaar-Heikant verzuimt de kansen af te maken in de eerste helft en moet vrede nemen met een gelijkspel tegen Beringen: “Er zat veel meer in” Bart Jacobs

04 oktober 2020

20u10 0 Sport in de buurt Voor de tweede week op een rij zag Berlaar-Heikant een voorsprong van één doelpunt verloren gaan. De jongens van coach Peter Claessens domineerden de hele eerste helft, waarin ze vier keer oog in oog met doelman Maes kwamen, maar scoren deed alleen Jesse Claessens, zoon van zijn pa/coach. Dat manco aan trefzekerheid moest Berlaar-Heikant uiteindelijk met twee punten bekopen. De wedstrijd eindigde op 1-1.

Berlaar-Heikant, nieuwkomer in 3de nationale, verloor dit seizoen nog niet, en dat is na drie speeldagen zeker een positieve vaststelling. Het wordt al stilaan duidelijk dat Berlaar-Heikant niet echt moet onderdoen voor de tegenstand. Maar met het oog op de topper in Nijlen, dat met een 9 op 9 staat te pronken, had Berlaar-Heikant de punten tegen Beringen graag thuis gehouden, om zo als eerste achtervolger van Nijlen volgende week in de topper voor de eerste plaats te kunnen voetballen. Winnen tegen Beringen lukte niet, deels door eigen schuld, waardoor het 1-1 gelijkspel als een nederlaag aanvoelde.

“Uit scoutingsverslagen wisten we dat Beringen te pakken was met lopende spelers”, aldus Jesse Claessens. “Dat pakte goed uit, want we verzamelden 4, 5 goede kansen waarbij we oog in oog met hun doelman kwamen. We scoorden echter maar één keer voor de pauze. Uit wat niet eens een kans was, scoorde Beringen na de pauze snel de gelijkmaker met een bal in het dak van het doel. Dat gaf hen vleugels, en wij vonden de openingen niet meer. De oorzaak van deze twee verliespunten moeten we bij onszelf zoeken. Deze wedstrijd had bij de rust altijd op slot moeten zitten, in ons voordeel, 2-0 of zelfs 3-0. Maar goed, we trekken ongeslagen naar Nijlen, maar we zullen wel moeten leren efficiënter om te springen met onze kansen.”

Tegen Beringen maakte jij jouw wederoptreden, na een lange periode van veel miserie. “Klopt. Scoren bij mijn rentree deed me wel iets. Vandaag (zondag, red.) was het precies twee jaar geleden, in een wedstrijd tegen Zwarte Leeuw, dat ik gekwetst ben uitgevallen. Gelukkig is alle miserie aan de enkel nu achter de rug, en wanneer je dan een doelpuntje kan scoren, voel je je toch weer voetballer. Maar als ik mag kiezen, had ik deze wedstrijd toch liever gewonnen.”