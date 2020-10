Berlaar-Heikant maakt zich op voor de derby/topper tegen leider Nijlen: “Ze zullen uit zijn op revanche na die 6-0 van vorig seizoen” Bart Jacobs

08 oktober 2020

11u41 1 Sport in de buurt Konden de spelers van Berlaar-Heikant de zure nasmaak van zich aftrainen na de dubbele draw tegen Koersel en Beringen? Berlaar-Heikant is na drie speeldagen, samen met Nijlen, de enige, nog ongeslagen club in 3de nationale B. Dat is reden om trots op te zijn, maar bij Heikant komt men er toch openlijk voor uit dat men op meer had gehoopt. Winst tegen Beringen zou hebben betekend dat Heikant als eerste achtervolger van Nijlen de topper kon ingaan. Maar met vijf punten heeft Heikant weinig redenen tot mopperen.

“We weten waar we ons zondag mogen aan verwachten”, reageerde Robin Vercammen op onze vragen. “Nijlen kreeg van Berlaar-Heikant vorig seizoen een 6-0 om de oren geslingerd. Dat zou ik zelf ook niet te gauw vergeten. Je kan er van op aan dat Nijlen op revanche belust zal zijn. Bovendien zitten ze met die 9 op 9 in een uitstekende flow. Als je bekijkt dat we vorig seizoen nog allebei in 1ste provinciale voetbalden, kunnen we allebei toch ons voetje zetten naast alle ploegen in 3de nationale.”

Beide ploegen hebben hun competitiestart inderdaad niet gemist en zijn de enige clubs die nog niet verloren. “Nee, we hebben zeker onze start niet gemist. We hadden zelfs op gelijke hoogte van Nijlen kunnen staan, indien we onze kansen in die drie wedstrijden optimaal hadden benut. We namen het al op tegen Termien, Koersel en Beringen, toch ploegen met enige ervaring op dit niveau, en we werden nooit van het veld gespeeld. Meer zelfs, we verloren nog niet. Dat is goed en hoopgevend voor de nabije toekomst, maar toch zitten we met die wrange nasmaak. Want er heeft meer ingezeten. Een overwinning tegen Beringen zou die wedstrijd van zondag in een ander perspectief hebben geplaatst, want dan hadden we zondag voor de leidersplaats kunnen spelen. Een gemiste kans, zeg maar.”

Een gebrek aan efficiëntie speelde jullie inderdaad parten. Een euvel waar wel meerdere clubs onder lijden, zelfs op het allerhoogste niveau wordt erover geklaagd. “Tja (lacht). Ach, intussen zijn we enkele dagen verder en hebben we dat wel kunnen plaatsen, hoor. Vooraf, bij het begin van de competitie, hadden we misschien wel getekend voor die vijf punten.”

