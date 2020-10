Berlaar-Heikant blijft vriend, vijand, en vooral zichzelf verbazen: “Voetjes op de grond, het behoud is nog altijd het eerste doel” Bart Jacobs

11 oktober 2020

14u42 0 Sport in de buurt Berlaar-Heikant heeft zaterdagavond de topper bij Nijlen gewonnen (3-4). Beide ploegen waren vorig seizoen nog aan de slag in eerste provinciale, maar een reeks hoger maakten ze er een heus spektakelstuk van. Uiteindelijk trokken de bezoekers aan het langste eind, maar het verschil tussen beide ploegen was niet groot. Heikant is door dit resultaat als enige ploeg in 3de nationale B nog ongeslagen na vier speeldagen.

Eén van de uitblinkers bij Berlaar-Heikant was Kamiel Van Hoogten (22). Van Hoogten, die zijn opleiding bij KSK Heist genoot, stond twee keer aan het kanon. Hij zorgde er met die twee doelpunten - Van Hoogten scoorde de 0-1 en de 2-3 - mee voor dat Heikant bijna de hele wedstrijd lang op voorsprong stond. Younes El Hadj maakte bij een 3-3-stand uiteindelijk de vierde bezoekende goal, waarna de Heikantse zege een feit was.

“Laat ons zeggen dat onze overwinning lichtjes verdiend was”, grapte Van Hoogten toen we hem om een reactie vroegen. “We mochten ons gelukkig prijzen dat we net één doelpuntje meer konden maken. Met vier snelle spitsen zijn we toch wel behoorlijk sterk op de tegenaanval. De overmacht was niet groot, maar in tegenstelling tot vorige week, toen we tegen Beringen te veel kansen misten, vlogen de ballen nu wel tegen de netten. Ik vond Nijlen zeker niet slecht voetballen, ze waren heel gedreven en kwamen ook telkens scherp uit de kleedkamer. Soms vielen die tegendoelpunten een beetje te gemakkelijk, maar dat zeggen zij misschien ook over de doelpunten die wij hebben gemaakt. Laat ons nu maar hopen dat we deze periode van hoogconjunctuur kunnen aanhouden, want als ik alle nieuwsberichten goed opvolg, ziet het er met corona toch niet allemaal zo goed uit. Volgende week krijgen we Racing Mechelen over de vloer, stel je maar eens voor dat we die wedstrijd zonder publiek moeten gaan spelen. Het is toch altijd leuker wanneer er wat toeschouwers langs de lijn staan.”

Berlaar-Heikant is nog als enige ploeg ongeslagen. Knap, toch? “Zeker. Niemand bij ons had zich hier aan verwacht. Maar kijk er de rangschikking op na: de nul staat er nog steeds na vier speeldagen. Laat ons vooral de voetjes op de grond houden. Het behoud in derde nationale is voor onze club nog steeds het eerste doel.”