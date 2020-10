Beringen-voorzitter Gilbert Lambrechts moet na vertrek van Nordine Barka op zoek naar een nieuwe trainer: “Geen haast bij, graag wel een ervaren coach” Koen Wellens

11 oktober 2020

11u29 0 Sport in de buurt Nordine Barka is niet langer de trainer van KVK Beringen. De Algerijnse coach haakt af omwille van familiale redenen. Hij wil samen met zijn gezin de zorg voor één van zijn dochters opnemen. “Een begrijpelijke beslissing, maar ook heel jammer. Het sportieve verhaal was niet voorbij, maar ik respecteer de keuze van Nordine”, reageert voorzitter Gilbert Lambrechts. “Wij gaan nu op zoek naar een vervanger, voorlopig neemt T2 Massimo Caruso over.

Beringen kon ook zaterdagavond geen eerste keer winnen. De ploeg staat na vier wedstrijden met twee punten op de voorlaatste plaats. “Dat is geen leuke vaststelling, maar een ramp is het ook niet”, vertelt Lambrechts. “Wij scoorden tegen Mechelen de gelijkmaker, maar die werd om onduidelijke redenen afgekeurd. Een gelijkspel zou een billijk resultaat geweest zijn.” Het afscheid van Nordine Barka was er dus één zonder puntenwinst. “De verdienste van de afscheidnemende trainer is veel meer dan de laatste resultaten. Barka drukte zijn stempel op Beringen, wij maakten samen heel mooie dingen mee. Trouwens, hij gaat mee op zoek naar een opvolger.”

Geen paniekvoetbal

Beringen heeft geen haast bij het zoeken naar een nieuwe coach. T2 Massimo Caruso leidt voorlopig de trainingen. De oud-speler van FC Beringen wordt de overgangsfiguur op weg naar een nieuwe coach. “Ik heb er alle vertrouwen in dat hij dat goed zal doen. Intussen spreken wij met kandidaat-trainers. Ja, er is al een lijstje met mogelijke namen, maar er is helemaal geen druk. Ik hoop dat wij straks uitkomen bij een coach met ervaring. Dat lijkt mij op dit moment de beste optie. En ja, de nieuwe trainer krijgt de opdracht om punten te scoren. Twee op twaalf, dat oogt niet mooi, maar het seizoen is nog lang. Voorlopig is er van paniekvoetbal helemaal geen sprake.”

Nordine Barka mag alvast rekenen op een blijvende vermelding in de annalen van de Beringse fusieclub. Hij was liefst vijf seizoenen trainer bij club die hij in 2019 weer naar de nationale afdelingen bracht. KVK Beringen ontstond in 2002 na de fusie van het legendarische FC Beringen met Vigor Beringen. De fusieclub speelde in het eerste seizoen in vierde nationale, maar zakte snel naar de provinciale reeksen. Pas in 2019 was er weer sprake van nationaal voetbal in Beringen.