Bente Deckers en Asterix Avo beginnen met mooie overwinning aan de competitie: “Maar derde set zit nog een beetje in mijn hoofd” Walter Vereeck

11 oktober 2020

21u24 0 Sport in de buurt Met een duidelijk meesterschap heeft Asterix Avo de eerste wedstrijd van de competitie in Liga A gewonnen. Tegen Tchalou Volley liet de ploeg van trainer-coach Kris Vansnick flitsen met mooi volleybal zien. Vooral de servicedruk van de Beverse ploeg bracht de Waalse vrouwen vaak in de problemen.

In iedere set namen kapitein Justine D’Hondt en haar teamgenoten een bijzonder vlotte start. Met Bente Deckers, die zich elke week beter voelt in haar rol als opposite. Gesteund door een stabiele receptie en verdediging kon setter Jutta Van de Vyver naar hartenlust al haar aanvalsters aanspelen. Tchalou vocht telkens verbeten terug. Het beste voorbeeld was de sterke remonte in de derde set toen de Waalse ploeg van 12-2 tot 24-24 terugkeerde. Het werd uiteindelijk een droge 3-0-zege voor Asterix Avo. Dat dipje in die laatste set toont aan dat er nog veel werkpunten zijn. Als die slotset een even vlot verloop had gekend, dan had het team van trainer-coach Vansnick met een grote glimlach van het terrein gestapt. Nu bleef die Waalse comeback toch even hangen.

Nieuwe rol voor Deckers

“De eerste wedstrijd van het jaar bezorgt ons toch een raar gevoel”, reageert Bente Deckers een beetje bedrukt. “In het begin merkte ik een paar zenuwkriebels op. Het was immers zo lang geleden dat we een officiële match gespeeld hebben. Oefenwedstrijden zijn totaal iets anders. Ook in mijn nieuwe rol als hoofdaanvalster moet ik nog wat wennen. Ik groei wel in die functie, maar het kan nog beter. Die derde set zit nog een beetje in mijn hoofd. Dat dipje is amper te verklaren. Dat hadden we vlotter moeten afwerken. We moeten iedere match apart bekijken. Volgende week volgt de wedstrijd in Oostende. Dan wordt het weer helemaal anders. Ik hoop dat het coronavirus geen roet in het eten zal gooien. Omdat er zoveel over Covid-19 gesproken wordt, ben je er toch mee bezig. Men gaat toch niet beslissen dat er een nieuwe competitieonderbreking volgt? We hopen alvast op een voortzetting. Maar we kunnen er helaas niet naast kijken. Corona speelt mee.”